"Особливе значення: російський підводний човен зафіксували в надводному положенні біля берегів Франції (відео)

Французькі ЗМІ повідомляють, що субмарину супроводжували суди ВМС Франції. Також їй на зустріч висунулися патрульні катери Іспанії.

Related video

Ще наприкінці вересня російський підводний човен "Новоросійськ" був помічений неподалік північно-західного французького регіону Бретань у Біскайській затоці. Про це пише французьке видання Le Télégramme.

Повідомляється, що вона знаходилася приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера. Разом з нею було помічено і буксир "Сергій Балк". Поки вона була там, її супроводжували судна ВМС Франції. Так, був залучений багатоцільовий фрегат "Нормандія".

Видання пише, що підводний човен рухався у надводному положенні, що незвичайно.

"Що в контексті війни та напруженості, що виникла навколо України, набуває особливого значення", — зазначив Олів'є Лебас, морський префект Атлантики.

Крім того, як повідомляється, до човна також вирушили патрульні катери ВМС Іспанії.

За словами Томаса Віонга, командувача "Нормандії", підводні човни нерідко проходять через Біскайську затоку.

Американський телеканал Newsmax також підтвердив, що човен був помічений у Біскайській затоці.

Зазначимо, що Біскайська затока є своєрідним "хабом" для трансатлантичних підводних оптико-волоконних кабелів.

[ + – ] Американські ЗМІ про підводний човен "Новоросійськ"

Раніше Фокус повідомляв, що Захід планує на випадок використання Росією ядерної зброї в Україні. На Заході вважають, що такий сценарій розвитку подій є малоймовірним. Однак, якщо це все ж таки станеться, політики не хочуть, щоб громадяни їхніх країн у паніці тікали з міст.

Ще нагадаємо, що в РФ виникла масштабна пожежа на складі із пластиком. Площа спалаху в Єкатеринбурзі зросла з 800 до 4 тисяч квадратних метрів, рятувальники повідомляють про потерпілого.

Також повідомлялося, що біля острова смерті в Новій Зеландії, оточеного акулами, загинули 4000 китів за 120 років. Тварини пливуть до прибережних вод за їжею, але коли приплив змінюється, вони опиняються на мілководді і потрапляють у пастку.