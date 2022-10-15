"Особое значение: российскую подлодку зафиксировали в надводном положении у берегов Франции (видео)
Французские СМИ сообщают, что субмарину сопровождали суда ВМС Франции. Также ей на встречу выдвинулись патрульные катера Испании.
Еще в конце сентября российская подводная лодка "Новороссийск" была замечена неподалеку от северо-западного французского региона Бретань в Бискайском заливе. Об этом пишет французское издание Le Télégramme.
Сообщается, что она находилась примерно в ста километрах от побережья Финистера. Вместе с ней был замечен и буксир "Сергей Балк". Пока она находилась там, ее сопровождали судна ВМС Франции. Так, была задействован многоцелевой фрегат "Нормандия".
Издание пишет, что подводная лодка двигалась в надводном положении, что необычно.
"Что в контексте войны и напряженности, возникшей вокруг Украины, приобретает особое значение", — отметил Оливье Лебас, морской префект Атлантики и командующий атлантической морской зоной.
Кроме того, как сообщается, к лодке также отправились патрульные катера ВМС Испании.
По словам Томаса Вионга, командующего "Нормандией", подводные лодки нередко проходят через Бискайский залив.
Американский телеканал Newsmax также подтвердил, что лодка была замечена в Бискайском заливе.
Отметим, что Бискайский залив представляет собой своеобразный "хаб" для трансатлантических подводных оптиковолоконных кабелей.
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