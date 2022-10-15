"Больше плохих новостей": социологи выяснили, как жители Запада относятся к уступкам Владимиру Путину

Опрос показал, что большинство жителей стран Запада поддерживают Украину и не готовы идти на уступки России.

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После почти восьми месяцев войны Владимира Путина с Украиной граждане основных стран Запада не поддерживают уступки президенту РФ Владимир Путину, даже если это закончит войну. Об этом пишет издание The Guardian.

Издание пишет, что проект "YouGov-Cambridge", который оценивал общественное мнение в 25 крупнейших странах мира, также нашел сильную поддержку в сохранении, а зачастую ужесточении и расширении военных и экономических мер против Москвы.

Джоэл Роджерс де Ваал, академический директор YouGov, сказал, что это международный консенсус.

"Если Путин рассчитывает на ослабление решимости Запада, это исследование предполагает еще больше плохих новостей для его осажденной военной кампании", — сказал он.

Журналисты пишут, что опрос, проведенный с 24 августа по 22 сентября, показал, что из 13 западных или англоязычных стран — Франции, Германии, Швеции, Дании, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польши, Великобритании, США, Австралии и Канады — 10 поддержали сохранение экономических санкций в отношении России. Поддержка санкций варьировалась от 57% или 58% во Франции и Германии до 60%, 62% и 65% в Канаде, США и Польше и до более чем 70% в Великобритании, Швеции и Дании.

Издание пишет, что многие западные избиратели были готовы заплатить за это определенную цену: около половины или более — 66% в Дании, 63% в Великобритании — поддерживали санкции, даже если бы это привело к увеличению их расходов.

Также сообщается, что вот Греция, Венгрия и Италия были исключениями.

В ходе опроса респондентов спрашивали, поддержат ли они различные уступки Москве — прекращение санкций, суверенитет России над оккупированными территориями Украины.

"Что поразительно, так это то, насколько в целом низок уровень поддержки уступок России", — сказал Роджерс де Ваал.

Помимо запада — исследование также охватило Бразилию, Мексику, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Индию, Японию, Индонезию, Таиланд, Кению, Нигерию и Южную Африку — многие другие страны были заметно более пророссийски настроены.

Ранее Фокус сообщал, что США и Украина решают вопрос о финансировании спутниковой сети Starlink. Журналисты пишут, что в США идет обсуждение того, как решить вопрос финансирования. Также появилась реакция представителей украинских властей.

Еще напомним, что Запад строит планы на случай использования Россией ядерного оружия в Украине. На Западе считают, что такой сценарий развития событий маловероятен. Однако, если это все же произойдет, политики не хотят, чтобы граждане их стран в панике убегали из городов.

Также сообщалось, что российскую подлодку зафиксировали в надводном положении у берегов Франции. Французские СМИ сообщают, что субмарину сопровождали суда ВМС Франции. Также ей на встречу выдвинулись патрульные катера Испании.