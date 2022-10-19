Новий армійський всюдихід стріляє 24 дронами та збиває ворожі БПЛА з гранатомета

Броньована бойова машина здатна запустити 10 Switchblade 600 та 14 Switchblade 300.

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Компанія AM General нещодавно представила нову модель Humvee, яка може запускати десятки дронів Switchblade одночасно. Про це повідомляє видання taskandpurpose.com.

Humvee (високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб) моделі Sabre Blade було представлено в межах з'їзду Асоціації армії США в окрузі Колумбія у жовтні, пише ЗМІ. Ця бойова машина здатна "стріляти" баражувальними боєприпасами, серед яких 10 далекобійних дронів Switchblade 600 і 14 Switchblade 300 меншої дальності. Вона також може збивати ворожі дрони за допомогою встановленого гранатомета.

Загалом, бойове авто Humvee Sabre Blade — це не тільки броньований транспортний засіб, що забезпечує військовим безпечне пересування в зоні конфлікту, але й одночасно мобільна платформа для запуску дронів-камікадзе, оснащена власним захистом від безпілотників ворога. Раніше подібну ідею реалізували в Китаї, наголошує медіа, нагадуючи, що там запускали рої дронів з транспортних засобів.

Як зазначає T&P, конкуренцію Humvee становлять легкі тактичні машини (JLTV), головним постачальником яких є компанія Oshkosh Defense. Броня JLTV важча, проте ці машини відрізняються високою мобільністю. Однак Humvee, як і раніше, будуть використовуватися військовими, нарівні з JLTV.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна отримає черговий пакет допомоги від США. Він передбачає, крім іншого, понад 200 Humvee, проте, якої саме моделі не уточнюється.

Також писали про те, що в Київській області було знайдено російський БПЛА-розвідник моделі "Орлан-10". Місцевий мешканець, який знайшов апарат, повідомив про свою знахідку в поліцію.