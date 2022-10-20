Starlink Aviation: спутниковый интернет от SpaceX появится в самолетах в 2023 году

В компании Илона Маска обещают скорость Интернета до 350 Мбит/с для каждого авиалайнера, где будет установлен терминал Aero.

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Компания Илона Маска SpaceX объявила о запуске услуги высокоскоростного спутникового интернета Starlink Aviation для пассажиров самолетов с терминалом Aero на борту. Об этом сообщается в Twitter компании.

"Благодаря Starlink пассажиры смогут получить доступ к высокоскоростному интернету с малой задержкой с того момента, как они сядут в самолет", - говорится в публикации.

На сайте проекта Starlink Aviation уточняется, что скорость подключения на авиалайнерах будет достигать 350 Мбит/с, что позволит всем пассажирам одновременно получать доступ к потоковому интернету.

"С задержкой всего в 20 миллисекунд пассажиры могут заниматься действиями, ранее недоступными в полетах, включая видеозвонки, онлайн-игры, виртуальные частные сети и другие действия с высокой скоростью передачи данных", – отмечают в компании.

В Starlink Aviation уверяют, что установку терминалов в самолетах можно осуществить в минимальные сроки, так что авиакомпании смогут это сделать в рамках плановых проверок технического обслуживания авиалайнеров.

Стоимость оборудования составляет около $150 тыс. Потенциальные клиенты уже сейчас могут бронировать терминалы Aero, но поставки начнутся в 2023 году.

Как пишет издание The Verge, предлагаемая Starlink Aviation скорость интернета гораздо больше той, которая сейчас предлагается на авиамаршрутах. Так, в настоящее время на большинстве самолетов используют системы "воздух-земля", достигающие максимальной скорости около 10 Мбит/с за полет. При этом работают они только над сушей.

Однако Starlink Aviation обещают глобальное покрытие за счет того, что спутники компании двигаются на низкой околоземной орбите.

"Это, безусловно, большой скачок по сравнению с типичными скоростями, предлагаемыми большинством бортовых Wi-Fi", –– комментирует новую услугу Starlink специализированное издание.

Напомним, американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск решил не отменять финансирование его спутниковой сети Starlink в Украине. По словам бизнесмена, Starlink продолжит бесплатно финансировать украинское правительство. Затраты на спутниковый интернет в 2023 году могут вырасти до 400 млн долларов.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в своей колонке написал о том, какие выводы должна сделать Украина и украинцы после истории с Илоном Маском и Starlink.