Starlink Aviation: супутниковий інтернет від SpaceX з'явиться в літаках у 2023 році

У компанії Ілона Маска обіцяють швидкість інтернету до 350 Мбіт/с для кожного авіалайнера, де буде встановлений термінал Aero.

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Компанія Ілона Маска SpaceX оголосила про запуск послуги високошвидкісного супутникового інтернету Starlink Aviation для пасажирів літаків із терміналом Aero на борту. Про це повідомляється в Twitter компанії.

"Завдяки Starlink пасажири зможуть отримати доступ до високошвидкісного інтернету з малою затримкою з того моменту, як вони сядуть у літак", — йдеться у публікації.

На сайті проєкту Starlink Aviation уточнюється, що швидкість підключення на авіалайнерах сягатиме 350 Мбіт/с, що дозволить усім пасажирам одночасно отримувати доступ до потокового інтернету.

"Із затримкою всього 20 мілісекунд пасажири можуть займатися діями, раніше недоступними в польотах, враховуючи відеодзвінки, онлайн-ігри, віртуальні приватні мережі й інші дії з високою швидкістю передачі даних", — зазначають у компанії.

У Starlink Aviation запевняють, що встановлення терміналів у літаках можна здійснити в мінімальні терміни, тому авіакомпанії зможуть це зробити в межах планових перевірок технічного обслуговування авіалайнерів.

Вартість обладнання складає приблизно $150 тис. Потенційні клієнти вже зараз можуть бронювати термінали Aero, але постачання розпочнеться у 2023 році.

Як пише видання The Verge, пропонована Starlink Aviation швидкість інтернету набагато більша за ту, яка зараз пропонується на авіамаршрутах. Так, нині на більшості літаків використовують системи "повітря-земля", що досягають максимальної швидкості приблизно 10 Мбіт/с за політ. При цьому вони працюють тільки над сушею.

Однак Starlink Aviation обіцяють глобальне покриття за рахунок того, що супутники компанії рухаються на низькій навколоземній орбіті.

"Це, безумовно, великий стрибок порівняно з типовими швидкостями, пропонованими більшістю бортових Wi-Fi", — коментує нову послугу Starlink спеціалізоване видання.

Нагадаємо, американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaseX Ілон Маск вирішив не скасовувати фінансування його супутникової мережі Starlink в Україні. За словами бізнесмена, Starlink продовжуватиме безкоштовно фінансувати український уряд. Витрати на супутниковий інтернет у 2023 році можуть зрости до 400 млн доларів.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у своїй колонці написав про те, які висновки має зробити Україна й українці після історії з Ілоном Маском і Starlink.