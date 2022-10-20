Разоблачены россияне, помогавшие РФ получить иностранные технологии для войны в Украине

Граждане России и Венесуэлы продавали российским предприятиям комплектующие, которые позже нашли в военной технике на территории Украины.

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Правоохранители из США раскрыли преступную сеть, которая организовала поставки иностранной электроники для ведения войны в Украине. Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на заявление федеральной прокуратуры.

Прокуроры Нью-Йорка заявили, что накануне вторжения в Украину пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы при помощи немецкой транспортной компании закупали и доставляли в Россию военные технологии двойного назначения, в том числе полупроводники, электронику и спутниковое оборудование. Им грозит экстрадиция в США и до 30 лет тюрьмы.

"Каждый из них напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на этом", — прокомментировал заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Дрисколл.

Эксперты пришли к выводу, что поставленные комплектующие российская армия может использовать в истребителях, ракетных системах, "умных" снарядах, спутниках и другой технике. В Министерстве юстиции США добавили, что часть таких деталей уже обнаружили в российском вооружении на территории Украины.

Россиянина Юрия Орехова задержали в Германии, он был генеральным директором и управляющим директором частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), торгующей промышленным оборудованием и товарами. В Италии же арестовали Артема Усса, совладельца этой компании, а по совместительству — сына губернатора Краснодарского края РФ Александра Усса.

Американские правоохранители выяснили, что обвиняемые использовали сложную схему отмывания денег с помощью криптовалюты, сброса наличных и некоторых "высокорисковых" операциях в финансовых учреждениях. Группа также занималась доставкой нефти от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которая попала под санкции США в 2019 году, предприятиям в России и Китае.

Минюст также рассказал о другом уголовном деле, которое ведется в штате Коннектикут: четырех граждан Латвии и Украины арестовали по обвинению в попытке отправить в Россию шлифовальный станок с компьютерным управлением (jig grinder). Такое оборудование можно использовать в ядерных и оборонных программах. Груз арестовали в Риге, а подозреваемых — в их родных странах.

Недавно стало известно, что американская компания Texas Instruments продолжает поставлять РФ электронику для производства вооружения. Ее комплектующие используются в российских ракетах, беспилотниках и радиостанциях.

Писали также, что Китай начал массово поставлять в Россию бракованные чипы — их количество увеличилось в 20 раз. Как предупреждают участники рынка, из-за этого российские гаджеты подорожают и будут чаще ломаться.