"Искандеры" и дроны: компания из США, чьи детали используют россияне, так и не ушла из РФ

Компоненты американской компании Texas Instruments в России используют при производстве ракет, беспилотников и радиостанций.

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Несмотря на санкции, американская компания Texas Instruments продолжает работать в России, предоставляя ей электронику, необходимую для производства ракет, сообщает "Экономическая правда".

Расследователи украинского проекта Trap Aggressor напомнили, что Евросоюз и США в 2014 году наложили экспортные ограничения на товары двойного назначения, которые можно использовать в военных изделиях. Однако многие западные компании находят лазейки, чтобы продолжать торговать на российском рынке. Некоторые из них просто проигнорировали санкции и продолжили помогать России готовиться к полномасштабному вторжению в Украину.

Уже после 24 февраля в вооружении, которое использует российская армия, массово обнаруживают электронику производства ЕС и США. Некоторые из этих элементов были изготовлены десять лет назад, но не все. К примеру, в иранских дронах-камикадзе Shahed-136 обнаружили процессоры американской компании Texas Instruments. Исследование Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне подробно описывает 318 компонентов в российском вооружении от 57 американских компаний. Большинство из них поставлено компаниями Analog Devices и Texas Instruments.

Первая из них объявила об уходе из России в начале марта, вторая — не спешит рвать с россиянами. На официальном сайте Texas Instruments все еще есть адрес московского офиса и активный российский номер телефона.

Как россияне используют продукцию Texas Instruments?

В отчете RUSI описаны 50 уникальных компонентов производства Texas Instruments, которые использованы для производства нескольких российских видов вооружения. Цифровые сигнальные процессоры обнаружены в ракетах "Искандер", трансивер CAN — в электронном детонаторе БПЛА-камикадзе, модули управления питанием — в беспилотнике "Орлан-10", аудиокодеки и конверторы — в нескольких радиостанциях.

Аналитики Trap Aggressor среди компонентов российской крылатой ракеты "Искандер" обнаружили 21 иностранную деталь, поставленную 11 европейскими и американскими компаниями. Больше всего компонентов для "Искандеров" поставила Texas Instruments.

[ + – ] При производстве ракеты "Искандер" используют 21 деталь иностранного производства

По данным расследователей, Texas Instruments работает в России около 20 лет: дистрибьюторское соглашение было заключено в 2001 году. Компания сотрудничала с РФ и после 2014 года, когда Украина просила о санкциях. После февральского вторжения России агентство Reuters обратилось к Texas Instruments с просьбой объяснить присутствие ее электронных компонентов в российском оружии. Компания запрос проигнорировала. Лишь в августе она заявила, что провела "углубленный анализ" и выяснила, что 36 партий деталей от компании и еще 6 от одного из ее авторизованных дистрибьюторов по состоянию на 24 февраля были в пути, в Россию компоненты прибыли в конце февраля и в начале марта.

Издание отмечает, что россияне сами дали объяснение, как американская электроника после 24 февраля попадает в РФ: продукцию Texas Instruments они получают по альтернативным каналам.

Аналитики Trap Aggressor направили Texas Instruments запрос, в котором попросили объяснить наличие деталей компании в иранских дронах, присутствие московского офиса на официальном сайте, состояние и перспективы сотрудничества с Россией. Компания запрос проигнорировала.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Иран не мог самостоятельно производить дроны-камикадзе Shahed-136, которые Тегеран передал России для войны в Украине. Сейчас Киев разбирается, как Иран, находясь под санкциями, смог закупить детали иностранного производства.

В начале октября стало известно, что в российском дроне-шпионе "Картограф" есть иностранные компоненты немецкого, японского и китайского производства.