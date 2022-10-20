"Іскандери" та дрони: компанія зі США, чиї деталі використовують росіяни, так і не пішла з РФ

Компоненти американської компанії Texas Instruments у Росії використовують під час виробництва ракет, безпілотників і радіостанцій.

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Незважаючи на санкції, американська компанія Texas Instruments продовжує працювати в Росії, надаючи їй електроніку, необхідну для виробництва ракет, повідомляє "Економічна правда".

Розслідувачі українського проєкту Trap Aggressor нагадали, що Євросоюз і США у 2014 році наклали експортні обмеження на товари подвійного призначення, які можна використовувати у військових виробах. Однак багато західних компаній знаходять лазівки, щоб продовжувати торгувати на російському ринку. Деякі з них просто проігнорували санкції та продовжили допомагати Росії готуватися до повномасштабного вторгнення в Україну.

Уже після 24 лютого в озброєнні, яке використовує російська армія, масово виявляють електроніку виробництва ЄС і США. Деякі з цих елементів були виготовлені десять років тому, але не всі. Наприклад, в іранських дронах-камікадзе Shahed-136 виявили процесори американської компанії Texas Instruments. Дослідження Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) у Лондоні докладно описує 318 компонентів у російському озброєнні від 57 американських компаній. Більшість з них поставлено компаніями Analog Devices і Texas Instruments.

Перша з них оголосила про відхід із Росії на початку березня, друга — не поспішає рвати з росіянами. На офіційному сайті Texas Instruments усе ще є адреса московського офісу й активний російський номер телефону.

Як росіяни використовують продукцію Texas Instruments?

У звіті RUSI описано 50 унікальних компонентів виробництва Texas Instruments, які використані для кількох російських видів озброєння. Цифрові сигнальні процесори виявлені в ракетах "Іскандер", трансивер CAN — в електронному детонаторі БПЛА-камікадзе, модулі управління живленням — у безпілотнику "Орлан-10", аудіокодеки та конвертори — у кількох радіостанціях.

Аналітики Trap Aggressor серед компонентів російської крилатої ракети "Іскандер" виявили 21 іноземну деталь, поставлену 11 європейськими й американськими компаніями. Найбільше компонентів для Іскандерів поставила Texas Instruments.

[ + – ] Під час виробництва ракети "Іскандер" використовують 21 деталь іноземного виробництва

За даними розслідувачів, Texas Instruments працює в Росії майже 20 років: дистриб'юторська угода була укладена в 2001 році. Компанія співпрацювала з РФ і після 2014 року, коли Україна просила про санкції. Після лютневого вторгнення Росії агентство Reuters звернулося до Texas Instruments із проханням пояснити присутність її електронних компонентів у російській зброї. Компанія запит проігнорувала. Лише в серпні вона заявила, що провела "поглиблений аналіз" і з'ясувала, що 36 партій деталей від компанії і ще 6 від одного з її авторизованих дистриб'юторів станом на 24 лютого були в дорозі, до Росії компоненти прибули наприкінці лютого та на початку березня.

Видання зазначає, що росіяни самі дали пояснення, як американська електроніка після 24 лютого потрапляє в РФ: продукцію Texas Instruments вони отримують альтернативними каналами.

Аналітики Trap Aggressor відправили Texas Instruments запит, у якому попросили пояснити наявність деталей компанії в іранських дронах, присутність московського офісу на офіційному сайті, стан і перспективи співпраці з Росією. Компанія запит проігнорувала.

Як повідомлялося раніше, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Іран не міг самостійно виробляти дрони-камікадзе Shahed-136, які Тегеран передав Росії для війни в Україні. Наразі Київ розбирається, як Іран, перебуваючи під санкціями, зміг закупити деталі іноземного виробництва.

На початку жовтня стало відомо, що в російському дроні-шпигуні "Картограф" є іноземні компоненти німецького, японського та китайського виробництва.