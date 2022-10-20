Викрито росіян, які допомагали РФ отримати іноземні технології для війни в Україні

Громадяни Росії та Венесуели продавали російським підприємствам деталі для комплектування, які пізніше знайшли у військовій техніці на території України.

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Правоохоронці із США розкрили злочинну мережу, яка організувала постачання іноземної електроніки для ведення війни в Україні. Про це повідомляє видання DW, з посиланням на заяву федеральної прокуратури.

Прокурори Нью-Йорка заявили, що напередодні вторгнення в Україну п'ятеро громадян Росії та двоє громадян Венесуели за допомогою німецької транспортної компанії закуповували та доставляли до Росії військові технології подвійного призначення, зокрема напівпровідники, електроніку та супутникове обладнання. Їм загрожує екстрадиція до США та до 30 років в'язниці.

"Кожен із них безпосередньо пов'язаний з корумпованими державними підприємствами, які свідомо прагнули приховати крадіжку військових технологій США та заробити на цьому", — прокоментував заступник виконувача обов'язків директора ФБР Дрисколл.

Експерти дійшли висновку, що доставленні деталі для комплектування російська армія може використовувати у винищувачах, ракетних системах, "розумних" снарядах, супутниках та іншій техніці. У Міністерстві юстиції США додали, що частину таких деталей вже виявили у російському озброєнні на території України.

Росіянина Юрія Орєхова затримали в Німеччині, він був генеральним директором та керівним директором приватної компанії Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), що торгує промисловим обладнанням та товарами. В Італії ж заарештували Артема Усса, співвласника цієї компанії, а за сумісництвом — сина губернатора Краснодарського краю РФ Олександра Усса.

Американські правоохоронці з'ясували, що обвинувачені використали складну схему відмивання грошей за допомогою криптовалюти, скидання готівки та деяких "високоризикованих" операцій у фінансових установах. Група також займалася постачанням нафти від венесуельської державної нафтової компанії PDVSA, яка потрапила під санкції США у 2019 році, підприємствам у Росії та Китаї.

Мін'юст також розповів про іншу кримінальну справу, яка ведеться в штаті Коннектикут: чотирьох громадян Латвії та України заарештували за звинуваченням у спробі відправити до Росії шліфувальний верстат із комп'ютерним управлінням (jig grinder). Таке обладнання можна використовувати в ядерних та оборонних програмах. Вантаж заарештували у Ризі, а підозрюваних — у їхніх рідних країнах.

Нещодавно стало відомо, що американська компанія Texas Instruments продовжує постачати РФ електроніку для озброєння. Її деталі для комплектування використовуються у російських ракетах, безпілотниках та радіостанціях.

Писали також, що Китай почав масово постачати до Росії браковані чипи — їхня кількість збільшилася у 20 разів. Як попереджають учасники ринку, через це російські гаджети подорожчають і частіше ламатимуться.