Смартфон может предсказать, умрете ли вы в ближайшие 5 лет, или нет

Ученые провели исследование на основе огромного массива данных, собранных датчиками движения обычных смартфонов.

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Согласно новому исследованию, результаты которого недавно были опубликованное в журнале PLOS Digital Health, пассивное отслеживание данных о движении с помощью датчиков смартфона может эффективно прогнозировать риск смертности человека с точностью около 70%, пишет newatlas.com.

Исследователи проанализировали большой массив данных касательно общего состояния здоровья людей и то, насколько подвижным является их образ жизни. Раньше ученые собирали данные самостоятельно при помощи волонтеров, которые участвовали в тестах. Чтобы получить точные прогнозы касательно ухудшения самочувствия, испытуемые круглосуточно носили фитнес-трекеры в течение длительного времени. Однако в новом исследовании были взяты данные, собранные с помощью датчиков обычных смартфонов. Аналитики хотели узнать, достаточно ли таких данных для формирования точных прогнозов.

Исследователи изучили информацию, собранную телефонами 100 000 людей, которые являются участниками британского биобанка. Все эти люди носили смарт-часы или фитнес-браслеты как минимум в течение одной недели и наблюдалась в течение 5 лет. Используя информацию об интенсивности ходьбы, собираемую телефонами ежедневно, прогностический алгоритм составил прогнозы о том, ухудшится ли состояние здоровья пользователей гаджетов в течение ближайших пяти лет и возрастет ли риск смертности за это время. Его прогнозы оказались такими же точными, как и данные, полученные с помощью носимых устройств, работающих круглосуточно и без выходных, или полученные в ходе сложных клинических тестов.

В ближайшее время будет проведено еще одно масштабное исследование на основе данных со смартфонов. Ученые постараются детализировать изучаемые группы для того, чтобы сделать прогностические модели как можно более точными. Дело в том, что некоторые группы населения больше подвержены рискам, другие — в меньшей степени. Причинами этого выступают различные факторы — состояние экологии, доступность качественной медицины, доступность ресурсов, материальное положение и пр.

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