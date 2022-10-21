Samsung выпускает мощный бюджетный смартфон Galaxy A04e: раскрыты характеристики

Устройство получило 6,5-дюймовый дисплей и 8-ядерный процессор от Mediatek и не только.

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Южнокорейский гигант Samsung анонсировал новый бюджетный смартфон Galaxy A04e. Информация о модели появилась на официальном сайте компании.

Смартфон оснащен дисплеем LCD Infinity-V c диагональю 6,5 дюймов и очень тонкими рамками (толщина всего 0,1 дюйма). Экран получил не самое топовое разрешение HD+ (1440 х 720 пикселей) и стандартную для своего класса частоту обновления — 60 Гц.

За производительность Samsung Galaxy A04e отвечает бюджетный, но не самый слабый восьмиядерный процессор MediaTek Helio G35, построенный по 12-нанометровому техпроцессу — 4 ядра Cortex-A53 работают с частотой 2,3 ГГц, а еще 4 ядра Cortex-A53 — 1,8 ГГц. В комплекте идет графический процессор PowerVR GE8320. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI Core 4.1.

Galaxy A04e выпустят на рынок в пяти версиях: с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, а также с 32 ГБ, 64 или 128 ГБ встроенной. Для увеличения запаса телефон поддерживает microSD-карты объемом до 1 ТБ. Предусмотрены также два слота для SIM-карт.

Устройство получит двойную основную камеру с датчиками 13 МП и 2 МП (для глубины), а также фронтальную камеру на 5 МП с каплевидным вырезом под нее и разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников. Емкость аккумулятора составляет 5 мАч, поддерживается Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), LTE и Bluetooth v5.0.

Samsung обнародовала характеристики, но пока не раскрывает официальную дату выхода Galaxy A04e на рынок и его стоимость, однако модели из серии Galaxy A всегда радуют невысокой Известно лишь, что новинку решили поставлять в трех цветах: черном, синем и бронзовом.

Ранее писали, что Samsung пообещала через 5 лет освоить 1,4-нм техпроцесс производства чипов. Благодаря этому в скором будущем процессоры станут еще меньше и мощнее, смогут выполнять высокопроизводительных вычислений и обеспечивать работу искусственного интеллекта.

Сообщали также, что смартфоны и телевизоры Samsung не хотят покупать. Склады компании переполнены нереализованной продукцией, поэтому ей пришлось замедлить темпы производства.