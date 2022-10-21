Samsung випускає потужний бюджетний смартфон Galaxy A04e: розкрито характеристики

Пристрій отримав 6,5-дюймовий дисплей та 8-ядерний процесор від Mediatek і не тільки.

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Південнокорейський велетень Samsung анонсував новий бюджетний смартфон Galaxy A04e. Інформація про модель з'явилась на офіційному сайті компанії.

Смартфон оснащений дисплеєм LCD Infinity-V з діагоналлю 6,5 дюймів та дуже тонкими рамками (товщина всього 0,1 дюйма). Екран отримав не найвищу роздільну здатність HD+ (1440 х 720 пікселів) і стандартну для свого класу частоту оновлення — 60 Гц.

За продуктивність Samsung Galaxy A04e відповідає бюджетний, але не найслабший восьмиядерний процесор MediaTek Helio G35, побудований за 12-нанометровим техпроцесом — 4 ядра Cortex-A53 працюють з частотою 2,3 ГГц, а ще 4 ядра Cortex-A53 — 1,8. У комплекті використовується графічний процесор PowerVR GE8320. Смартфон працює під керуванням операційної системи Android 12 із оболонкою One UI Core 4.1.

Galaxy A04e випустять на ринок у п'яти версіях: з 3 ГБ або 4 ГБ оперативної пам'яті, а також з 32 ГБ, 64 або 128 ГБ вбудованої. Для збільшення запасу телефон підтримує microSD-картки об'ємом до 1 ТБ. Також передбачено два слоти для SIM-карток.

Пристрій отримає подвійну основну камеру з датчиками 13 МП та 2 МП (для глибини), а також фронтальну камеру на 5 МП з краплеподібним вирізом під неї та роз'єм 3,5 мм для підключення дротових навушників. Місткість акумулятора становить 5 мАг, підтримується Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), LTE та Bluetooth v5.0.

Samsung оприлюднила характеристики, але поки не розкриває офіційну дату виходу Galaxy A04e на ринок та його вартість, проте моделі із серії Galaxy A завжди радують невисокою Відомо лише, що новинку вирішили постачати у трьох кольорах: чорному, синьому та бронзовому.

Раніше писали, що Samsung пообіцяла через 5 років освоїти 1,4-нм техпроцес виробництва чипів. Завдяки цьому незабаром процесори стануть ще меншими і потужнішими, зможуть виконувати високопродуктивних обчислень і забезпечувати роботу штучного інтелекту.

Повідомляли також, що смартфони та телевізори Samsung не хочуть купувати. Склади компанії переповнені нереалізованою продукцією, тому довелося сповільнити темпи виробництва.