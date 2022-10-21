Смартфон може передбачити, чи помрете ви в найближчі 5 років, чи ні

Вчені провели дослідження з урахуванням величезного масиву даних, зібраних датчиками руху звичайних смартфонів.

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Згідно з новим дослідженням, результати якого нещодавно опублікували в журналі PLOS Digital Health, пасивне відстеження даних про рух за допомогою датчиків смартфона може ефективно прогнозувати ризик смертності людини з точністю близько 70%, пише newatlas.com.

Дослідники проаналізували великий масив даних щодо загального стану здоров'я людей і те, наскільки рухливим є їхній спосіб життя. Раніше вчені збирали дані самостійно за допомогою волонтерів, які брали участь у тестах. Щоб отримати точні прогнози щодо погіршення самопочуття, випробувані цілодобово носили фітнес-трекери протягом тривалого часу. Однак у новому дослідженні взяли дані, зібрані за допомогою датчиків звичайних смартфонів. Аналітики хотіли дізнатися, чи достатньо даних для формування точних прогнозів.

Дослідники вивчили інформацію, зібрану телефонами 100 тисяч людей, які є учасниками британського біобанку. Всі ці люди носили смартгодинник або фітнес-браслети як мінімум протягом одного тижня і спостерігалися протягом 5 років. Використовуючи інформацію про інтенсивність ходьби, що збирається телефонами щодня, прогностичний алгоритм склав прогнози про те, чи погіршиться стан здоров'я користувачів гаджетів протягом найближчих п'яти років і чи зросте ризик смертності за цей час. Його прогнози виявилися такими ж точними, як і дані, отримані за допомогою пристроїв, що носяться, працюють цілодобово і без вихідних, або отримані під час складних клінічних тестів.

Найближчим часом буде проведено ще одне масштабне дослідження на основі даних зі смартфонів. Вчені намагатимуться деталізувати досліджувані групи для того, щоб зробити прогностичні моделі якомога точнішими. Річ у тому, що деякі групи населення більше схильні до ризиків, інші — меншою мірою. Причинами цього є різні чинники — стан екології, доступність якісної медицини, доступність ресурсів, матеріальне становище тощо.

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