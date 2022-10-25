Китай может остаться без чипов: импорт и местное производство стремительно сокращаются

Только в течение сентября 2022-го импорт микроэлектроники упал на 12,4%.

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Согласно данным таможенной службы, импорт процессоров в Китай в сентябре этого года сократился на 12,4%. Введя новые санкции, США способствовали дальнейшему сокращению поставок, пишет reuters.com.

В течение сентября 2022 года КНР ввезла 47,6 млрд единиц чипов, что на 12,4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, пишет СМИ. В сентябре 2021 года количество импортной вычислительной микроэлектроники составляло 54,3 млрд единиц. С января по сентябрь 2021 года Китай импортировал 417,1 млрд единиц чипов, что на 12,8% меньше, чем в прошлом году. Медиа сообщает, что импорт продолжит сокращаться под давлением США, которые хотят затормозить технологическое развитие КНР.

Национального бюро статистики КНР подсчитало, что показали, что в сентябре сего года выпуск процессоров китайскими компаниями тоже снизился на 16,4% — до 26,1 млрд штук. При этом с января по сентябрь 2022-го было выпущено 245 млрд чипов, что на 10,8% меньше, чем за этот же период в прошлом году.

"Достижение самоокупаемости китайской индустрии чипов остается ключевым политическим приоритетом для Пекина, особенно в связи с тем, что Вашингтон продолжает нацеливаться на развитие полупроводникового сектора Китая, последним из которых является набор санкций, объявленных администрацией Байдена ранее в этом месяце", — говорится в материале.

Ужесточение санкций не могло не повлиять на поставки оборудования для изготовления микроэлектроники. Такие крупные производители чипов в Китае, как Yangtze memory Technologies Co. и Semiconductor Manufacturing International Corp. более не имеют доступа ни к технологиям, ни к продуктам, ни к оборудованию американских компаний KLA Corporation, Lam Research и Applied Material, а также нидерландской ASML.

Ране мы сообщали о том, что если Япония прекратит закупать электронику у КНР, то она рискует потерять 10% ВВП. Такие данные предоставил суперкомпьютер Fugaku.