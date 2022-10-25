Китай може залишитися без чіпів: імпорт і місцеве виробництво стрімко скорочуються

Лише протягом вересня 2022 року імпорт мікроелектроніки впав на 12,4%.

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За даними митної служби, імпорт процесорів у Китай у вересні цього року скоротився на 12,4%. Ввівши нові санкції, США сприяли подальшому скороченню постачання, пише reuters.com.

Протягом вересня 2022 року КНР ввезла 47,6 млрд одиниць чіпів, що на 12,4% порівняно з тим же періодом у минулому році, пише ЗМІ. У вересні 2021 року кількість імпортної обчислювальної мікроелектроніки становила 54,3 млрд одиниць. Із січня по вересень 2021 року Китай імпортував 417,1 млрд одиниць чіпів, що на 12,8% менше, ніж минулого року. Медіа повідомляє, що імпорт продовжуватиме скорочуватися під тиском США, які хочуть загальмувати технологічний розвиток КНР.

Національне бюро статистики КНР підрахувало, що у вересні цього року випуск процесорів китайськими компаніями також знизився на 16,4% — до 26,1 млрд штук. При цьому із січня по вересень 2022 року було випущено 245 млрд чіпів, що на 10,8% менше, ніж за цей же період минулого року.

"Досягнення самоокупності китайської індустрії чіпів залишається ключовим політичним пріоритетом для Пекіна, особливо у зв'язку з тим, що Вашингтон продовжує націлюватися на розвиток напівпровідникового сектора Китаю, останнім з яких є набір санкцій, оголошених адміністрацією Байдена раніше цього місяця", — йдеться у матеріалі.

Посилення санкцій не могло не вплинути на постачання обладнання для виготовлення мікроелектроніки. Такі великі виробники чіпів у Китаї, як Yangtze memory Technologies Co. та Semiconductor Manufacturing International Corp. більше не мають доступу ні до технологій, ні до продуктів, ні обладнання американських компаній KLA Corporation, Lam Research і Applied Material, а також нідерландської ASML.

Раніше ми повідомляли, що якщо Японія припинить закуповувати електроніку в КНР, то вона ризикує втратити 10% ВВП. Такі дані надав суперкомп'ютер Fugaku.