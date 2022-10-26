Россия может получить от Ирана новейшие дроны Arash-2: чем они грозят Украине

По информации источников, Arash-2 несет в разы больше взрывчатки, чем Shahed-136, а потому опаснее.

Related video

Иран может предоставить России новейшие беспилотные летательные аппараты Arash-2, которые превосходят Shahed-136. Об этом в эфире программы "ТСН" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, Иран собирается увеличить поставки своих дронов в РФ, предоставив россиянам беспилотники Arash-2. Они опасны тем, что в отличие от Shahed-136 могут наводиться не только на статичные объекты по координатам спутника, но также атаковать радары и комплексы противовоздушной обороны. Поэтому, говорит Александр Мусиенко, необходимо пресечь сотрудничество между Россией и Ираном, роль которого в войне становится все заметнее.

Как сообщает американский Институт изучения войны, Россия не смогла добиться значительных успехов с помощью Shahed 136, поэтому заинтересовалась дронами Arash-2. Российские военкоры пишут, что РФ уже заключила с Ираном контракты на поставки новой модели.

Иранская армия официально представила Arash-2 в сентябре 2022 года, но традиционно не раскрыла все его возможности. Известно, что модель принадлежит к дронам-камикадзе, то есть взрывается при столкновении с целью, подобно ракете. Они оснащены оптическими камерами и тепловизорами для наведения на объекты и могут несколько раз переключаться между целями.

Французская газета La Croix обратила внимание, что информация о характеристиках дрона скудна и несколько противоречива. По данным информационного агентства Mehr News, контролируемого властями Ирана, радиус действия Arash-2 достигнет 2000 километров по сравнению с 1000–2000 у Shahed 136. Американский сайт 19fortyfive и другие источники считают, что дрон может пролететь не более 1000 км, то есть в этом плане модели примерно равны.

Интересный момент: иранские власти заявили, что Arash-2 оснащен реактивным двигателем, но на опубликованных фото виден пропеллер со стороны хвоста. Из этого некоторые эксперты сделали вывод, что иранцы разработали две версии беспилотного аппарата: реактивную и винтовую. Есть информация, что первый летает со скоростью 200 км/ч, а второй — более 400 км/ч. Впрочем, на некоторых фотографиях отчетливо видно, что БПЛА одновременно использует и пропеллер, и реактивную струю.

[ + – ] БПЛА Arash-2 во время полета Фото: Twitter

Размах крыла Arash-2 составляет 4 метра, тогда как у Shahed 136 — только 2,5. Новая модель также способна нести намного больше взрывчатого вещества — 272 кг против 40 кг. В Институте изучения войны считают, что Arash-2 быстрее и разрушительнее других иранских дронов, предоставленных России, но они вряд ли смогут кардинально изменить ход войны в Украине.

Ранее писали, что Arash-2 уже используется сухопутными войсками армии Ирана, которые начали их испытывать. Это модифицированная версия БПЛА Arash-1, получившая "уникальные возможности", в том числе способность отменять атаку, корректировать наведение и возвращаться на базу.

Появилась информация, что Иран отказался поставить России продвинутые дроны-камикадзе Arash-2. Иранские источники утверждают, что вместо БПЛА российской армии решили передать ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.