Росія може отримати від Ірану новітні дрони Arash-2: чим вони загрожують Україні

За інформацією джерел, Arash-2 несе в рази більше вибухівки, ніж Shahed-136, а тому небезпечніше.

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Іран може надати Росії нові безпілотні літальні апарати Arash-2, які перевершують Shahed-136. Про це в етері програми "ТСН" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, Іран збирається збільшити постачання своїх дронів до РФ, надавши росіянам безпілотники Arash-2. Вони небезпечні тим, що, на відміну від Shahed-136, можуть наводитися не тільки на статичні об'єкти за координатами супутника, але також атакувати радари та комплекси протиповітряної оборони. Тому, каже Олександр Мусієнко, необхідно припинити співпрацю між Росією та Іраном, роль якого у війні стає дедалі помітною.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, Росія не змогла досягти значних успіхів за допомогою Shahed 136, тому зацікавилася дронами Arash-2. Російські воєнкори пишуть, що РФ вже уклала з Іраном контракти на постачання нової моделі.

Іранська армія офіційно представила Arash-2 у вересні 2022 року, але традиційно не розкрила всі можливості. Відомо, що модель належить до дронів-камікадзе, тобто вибухає при зіткненні з метою, подібно до ракети. Вони оснащені оптичними камерами та тепловізорами для наведення на об'єкти та можуть кілька разів перемикатися між цілями.

Французька газета La Croix звернула увагу, що інформація про характеристики дрону мізерна і дещо суперечлива. За даними інформаційного агентства Mehr News, контрольованого владою Ірану, радіус дії Arash-2 досягне 2000 кілометрів порівняно з 1000-2000 у Shahed 136. Американський сайт 19fortyfive та інші джерела вважають, що дрон може пролетіти не більше 1000 км, тобто в цьому плані моделі приблизно рівні.

Цікавий момент: іранська влада заявила, що Arash-2 оснащений реактивним двигуном, але на опублікованих фото видно пропелер з боку хвоста. Із цього деякі експерти зробили висновок, що іранці розробили дві версії безпілотного апарату: реактивну та гвинтову. Є інформація, що перший літає зі швидкістю 200 км/год, а другий – понад 400 км/год. Втім, на деяких фотографіях чітко видно, що БПЛА одночасно використовує і пропелер, і реактивний струмінь.

[ + – ] БПЛА Arash-2 під час польоту Фото: Twitter

Розмах крила Arash-2 становить 4 метри, тоді як у Shahed 136 — лише 2,5. Нова модель також здатна нести набагато більше вибухової речовини — 272 кг проти 40 кг. В Інституті вивчення війни вважають, що Arash-2 швидший і руйнівніший за інші іранські дрони, надані Росії, але вони навряд чи зможуть кардинально змінити хід війни в Україні.

Раніше писали, що Arash-2 вже використовується сухопутними військами армії Ірану, які почали їх випробовувати. Це модифікована версія БПЛА Arash-1, що отримала "унікальні можливості", зокрема здатність скасовувати атаку, коригувати наведення та повертатися на базу.

З'явилася інформація, що Іран відмовився поставити Росії просунуті дрони-камікадзе Arash-2. Іранські джерела стверджують, що замість БПЛА російської армії вирішили передати ракети Fateh-110 та Zolfaghar.