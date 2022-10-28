Созданы новые пушки и радары для легкой борьбы с дронами: как они работают

Система MATIA засекает беспилотники, невидимые для обычных радаров, а NEROD HG позволит военным сбивать их одной рукой.

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Французская компания MC2 Technologies представила три новых системы для борьбы с дронами на выставке Euronaval 2022. Об этом пишет портал "Мілітарний".

MC2 Technologies с 2014 года работает над средствами для подавления беспилотных летательных аппаратов, как переносными, так и стационарными. На этот раз она показала модели NEROD RF, NEROD HG и MATIA, а также раскрыла некоторые технические особенности.

NEROD RF — это полноразмерная антидроновая пушка, работающая в семи частотных диапазонах. Устройство генерирует мощные сигналы помех для "глушения" любых сложных протоколов связи, используемых для управления БПЛА вручную или через спутник. Пораженный дрон сразу же приземляется или возвращается на базу.

[ + – ] NEROD RF

Система состоит из двустороннего моноблочного корпуса, модуля помех, антенны, батареи и электромагнитный экран для защиты операторов. Пушка излучает радиоволны широким конусом, поэтому пользователю необязательно удерживать БПЛА точно в прицеле, чтобы воздействовать на него. Литий-ионная батарея обеспечивает высокую автономность и меняется за секунды.

NEROD HG является более компактной пушкой, весящей всего 2 кг. Благодаря небольшим размерам военные могут быстро наводить ее и удерживать одной рукой. Модель использует три частотных диапазона, чтобы поражать большинство коммерческих дронов. Корпус, напоминающий пистолет, содержит антенны и аккумулятор, который так же можно быстро заменить.

[ + – ] Пушка против дронов NEROD HG

MATIA — это радар, обнаруживающий дроны, сделанные из пластика или композитных материалов, которые остаются невидимыми для многих других систем. Дело в том, что все БПЛА издают специфические звуки из-за вращения лопастей, поэтому их можно засечь и распознать. MATIA использует для этого террагерцевые частоты, а также очень быстрый доплеровский или микродоплеровский анализ, чтобы определить тип дрона по его звучанию. Радиус действия зависит от размера дрона, но в среднем составляет 1 км.

[ + – ] Радар MATIA

Ранее писали, какое оружие ВСУ использует для борьбы с российскими дронами. В арсенале украинских военных есть радары, системы ПВО и новейшие антидроновые ружья.

Появилась также информация, что Израиль предоставил Украине суперточные системы Smart Shooter для уничтожения иранских дронов. Это "умный" прицел, который определяет местоположение дрона и позволяет максимально точно по нему стрелять. По словам источников, украинские военные установили такие системы на свои БПЛА и самолеты.