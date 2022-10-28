Створено нові гармати та радари для легкої боротьби з дронами: як вони працюють

Система MATIA засікає безпілотники, невидимі для звичайних радарів, а NEROD HG дозволить військовим збивати їх однією рукою.

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Французька компанія MC2 Technologies представила три нові системи для боротьби з дронами на виставці Euronaval 2022. Про це пише портал "Мілітарний".

MC2 Technologies з 2014 року працює над засобами для придушення безпілотних літальних апаратів як переносними, так і стаціонарними. Цього разу вона показала моделі NEROD RF, NEROD HG та MATIA, а також розкрила деякі технічні особливості.

NEROD RF — це повнорозмірна антидронова гармата, що працює в семи частотних діапазонах. Пристрій генерує потужні сигнали перешкод для "глушіння" будь-яких складних протоколів зв'язку, що використовуються для управління БПЛА вручну або через супутник. Уражений дрон відразу приземляється або повертається на базу.

[ + – ] NEROD RF

Система складається з двостороннього моноблочного корпусу, модуля перешкод, антени, батареї та електромагнітний екран для захисту операторів. Гармата випромінює радіохвилі широким конусом, тому користувачеві необов'язково утримувати БПЛА в прицілі, щоб впливати на нього. Літій-іонна батарея забезпечує високу автономність та змінюється за секунди.

NEROD HG є компактнішою гарматою, що важить всього 2 кг. Завдяки невеликим розмірам військові можуть швидко наводити її та утримувати однією рукою. Модель використовує три частотні діапазони, щоб уражати більшість комерційних дронів. Корпус, що нагадує пістолет, містить антени та акумулятор, який також можна швидко замінити.

[ + – ] Гармата проти дронів NEROD HG

MATIA — це радар, що виявляє дрони, виготовлені з пластику або композитних матеріалів, які залишаються невидимими для багатьох інших систем. Справа в тому, що всі БПЛА видають специфічні звуки через обертання лопат, тому їх можна засікти і розпізнати. MATIA використовує для цього терагерцеві частоти, а також дуже швидкий доплерівський або мікродоплерівський аналіз, щоб визначити тип дрона за його звучанням. Радіус дії залежить від розміру дрону, але в середньому становить 1 км.

[ + – ] Радар MATIA

Раніше писали, яку зброю ЗСУ використовує для боротьби з російськими дронами. В арсеналі українських військових є радари, системи ППО та новітні антидронові гармати.

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