Продажи смартфонов упали ниже некуда: рынок сократился на рекордные 12%

В течение 2022 года реализовали только 301 млн единиц.

Related video

Как сообщили аналитики из Market Monitor Counterpoint, с 2014 года не наблюдалось столь сильного сокращения рынка смартфонов, пишет counterpointresearch.com.

Специалисты утверждают, что за три квартала сего года удалось продать только 301 млн штук, что на 12% меньше, чем годом ранее за этот же период. Показатели могли бы быть еще ниже, если бы не новинки от Apple и Samsung, которые пользуются большой популярностью.

В отчете сказано, что причинами спада потребительского спроса является война России против Украины, а также напряженные отношения между США и КНР, инфляция и ослабление национальных валют в разных странах. Еще среди причин было названо и замедление развития технологий. Дело в том, что телефоны способны работать достаточно долго, у них прочные корпуса, которые защищают их от механических повреждений, следовательно, многие пользователи просто не видят смысла в приобретении новых моделей.

[ + – ] Годовые продажи основных брендов смартфонов: диаграмма Фото: Market Monitor Counterpoint

Хороший уровень продаж продолжает демонстрировать американский производитель Apple. Благодаря новой линейке iPhone он даже нарастил продажи в третьем квартале. Samsung тоже показал рост в третьем квартале, но в течение года поставки все же просели на 8%. Аппараты Samsung неохотно покупали в Южной Корее и Китае, а также компания ушла из РФ и официально туда не поставляет телефоны. Уход Apple с российского рынка не был таким болезненным (в годовом исчислении поставки выросли на 2%), так как iPhone буквально пачками скупали в КНР.

Китайские бренды Xiaomi, OPPO, vivo немного нарастили продажи, потому что освободились ниши Apple и Samsung, занимаемые ранее в России.

Аналитики прогнозируют, что до конца года удастся реализовать еще 100 млн аппаратов, но не более.

Ранее мы информировали о том, что "Ростелеком" собирается раздавать россиянам смартфоны отечественного производства чуть ли не бесплатно.