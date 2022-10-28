Продаж смартфонів впав нижче немає куди: ринок скоротився на рекордні 12%

Протягом 2022 року реалізували лише 301 млн одиниць.

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Як повідомили аналітики з Market Monitor Counterpoint, з 2014 року не спостерігалося такого сильного скорочення ринку смартфонів, пише counterpointresearch.com.

Фахівці стверджують, що за три квартали цього року вдалося продати лише 301 млн штук, що на 12% менше, ніж роком раніше за такий самий період. Показники могли б бути ще нижчими, якби не новинки від Apple та Samsung, які користуються великою популярністю.

У звіті сказано, що причинами спаду споживчого попиту є війна Росії проти України, а також напружені відносини між США та КНР, інфляція та ослаблення національних валют у різних країнах. Ще серед причин було названо й уповільнення розвитку технологій. Справа в тому, що телефони здатні працювати досить довго, у них міцні корпуси, які захищають їх від механічних пошкоджень, отже, багато користувачів просто не бачать сенсу у придбанні нових моделей.

[ + – ] Річні продажі основних брендів смартфонів: діаграма Фото: Market Monitor Counterpoint

Гарний рівень продажів продовжує демонструвати американський виробник Apple. Завдяки новій лінійці iPhone він навіть наростив продаж у третьому кварталі. Samsung теж показав зростання в третьому кварталі, але протягом року постачання все ж таки просіли на 8%. Апарати Samsung неохоче купували у Південній Кореї та Китаї, а також компанія пішла з РФ і офіційно туди не постачає телефони. Відхід Apple з російського ринку не був таким болісним (у річному обчисленні постачання зросли на 2%), оскільки iPhone буквально пачками скуповували у КНР.

Китайські бренди Xiaomi, OPPO, vivo трохи наростили продажі, тому що звільнилися ніші Apple і Samsung, які займали раніше в Росії.

Аналітики прогнозують, що до кінця року вдасться реалізувати ще 100 млн апаратів, але не більше.

Раніше ми інформували про те, що "Ростелеком" має намір роздавати росіянам смартфони вітчизняного виробництва ледь не безплатно.