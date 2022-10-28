У РФ хочуть роздавати безплатно російські смартфони, бо їх ніхто не купує

Техніка на російській ОС "Аврора" не користуються популярністю навіть серед чиновників, які борються за імпортозаміщення.

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Російський державний провайдер "Ростелеком" взявся за впровадження масштабного проєкту — смартфони та ноутбуки на ОС "Аврора" (нібито російської розробки) для чиновників, бізнесменів, пересічних громадян. Відомство готове навіть роздавати техніку за безцінь, пише "Коммерсанть".

Програму розраховано на 8 років. До 2030 року хочуть поставити на ринок (потенційно) 138 млн пристроїв, сподіваючись, що частину закуплять для держсектора (4%), частину — для потреб бізнесу (17%), частину реалізують через торгові мережі (79%). Оператором зв'язку для пристроїв буде, звісно, "Ростелеком". Вже зараз, на стадії однієї ідеї, Мінпромторг і Мінцифри РФ заявляють, що реалізація пройде з ускладненнями через невеликі бюджети.

На думку журналістів, щоб гаджети набули популярності, російська держава може піти навіть на крайні заходи, на кшталт заборони користуватися вітчизняним софтом на іноземних платформах, зниження рівня сірого імпорту, введення субсидій для стимулювання закупівель вітчизняної техніки та ін, однак найбільшою проблемою вони бачать просування ОС "Аврора" та смартфонів, що працюють на ній. Як раніше писали ЗМІ Росії, продаж телефонів російських брендів на кшталт AYYA йде вкрай погано, а нещодавно стало відомо, що російський виробник дешевих мобілок Inoi втік з країни і перереєструвався в Естонії.

На тлі низького попиту "Ростелеком" пропонує роздавати смартфони безплатно у межах програми для незаможного населення "Соціальний телефон". Провайдер заявляє, що російські дешеві смартфони зможуть зацікавити 14,6 млн громадян РФ. За оцінками держкорпорації, власниками закордонних смартфонів є 95,3 млн росіян. Як цей проєкт впроваджуватимуть на практиці, не уточнюється.

Видання пише, що захопити таку велику частку ринку смартфонам і ноутбукам російського виробництва буде нелегко, оскільки росіяни, як і раніше, віддають перевагу іноземним гаджетам російським. Згідно з аналітикою GS Group, росіяни мають 120 млн іноземних пристроїв: 48 млн апаратів Samsung, 27 млн — Xiaomi, 19 млн — Apple. Щобільше, продаж телефонів у РФ скоротився на 26% і падіння попиту може продовжитися.

Минулого року 312 тис. планшетів на операційці "Аврора" використали для перепису населення. Зараз пристрої просто припадають пилом на складі, так як жодне відомство або організація не захотіли їх придбати для подальшого використання.

Фокус раніше повідомляв про те, з яких причин люди ламають свої гаджети. Крім падіння на асфальт або у воду, користувачі називали і дуже кумедні випадки на кшталт зіткнення з лосем або жука, що сів на екран.

Дізнатися більше деталей про те, що являє собою операційна система "Аврора", ви можете з нашого матеріалу.