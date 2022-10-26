Зреклися агресора: з РФ втік вітчизняний бренд дешевих смартфонів

Inoi став першим російським брендом, який перебазувався до іншої країни після початку вторгнення ЗС РФ до України.

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Компанія-розробник мобільних телефонів Inoi раптово пішла з Росії до Естонії. Подробиці розповіло видання "КоммерсантЪ", посилаючись на власні джерела.

Нещодавно російський прапор зник із сайту Inoi, також звідти прибрали регіони Росія та Білорусь, замінивши їх на СНД. Джерело, близьке до компанії, стверджує, що вона переїхала до Естонії близько місяця тому. Пристрої бренду все ще продаються в "Ельдорадо", "Сітілінк", "Білайн" та інших російських магазинах. Сама Inoi тепер називає себе естонською фірмою та відмовляється коментувати ситуацію ЗМІ з РФ.

Бренд Inoi пропонує недорогі смартфони та кнопкові телефони китайської збірки. Зокрема, у 2017 році він першим представив пристрій на базі російської операційної системи Sailfish Mobile, пізніше перейменованої на "Аврору". Пізніше через низькі продажі розробники відмовилися від неї на користь Android і у 2019 році став лідером з постачання бюджетних моделей в РФ. У 2022 році Inoi займала 5,9% російського ринку кнопкових телефонів, з минулого року вона збільшилася більш ніж на 2%.

Гендиректор компанії TelecomDaily Денис Кусков визнав, що вітчизняний бренд телефонів уперше покинув Росію. На його думку, Inoi ухвалила таке рішення, щоб віддалитися від війни в Україні та уникнути проблем із закордонними партнерами.

У березні державна корпорація "Ростех" випустила смартфон AYYA T1 на базі ОС "Аврора". Його позиціонують як пристрій, захищений від злому та прослуховування.

Писали також, що на тлі санкцій росіяни все частіше купують смартфони маловідомих брендів. На думку експертів, причина полягає в зростанні цін та відході з країни популярних компаній, таких як Apple і Samsung.