Отреклись от агрессора: из РФ сбежал отечественный бренд дешевых смартфонов

Inoi стал первым российским брендом, который перебазировался в другую страну после начала вторжения ВС РФ в Украину.

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Компания-разработчик мобильных телефонов Inoi внезапно ушла из России в Эстонию. Подробности рассказало издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные источники.

Недавно российский флаг исчез с сайта Inoi, также оттуда убрали регионы Россия и Беларусь, заменив их на СНГ. Источник, близкий к компании, утверждает, что она переехала в Эстонию около месяца назад. Устройства бренда все еще продаются в "Эльдорадо", "Ситилинк", "Билайн" и других российских магазинах. Сама Inoi теперь называет себя эстонcкой фирмой и отказывается комментировать ситуацию СМИ из РФ.

Бренд Inoi предлагает недорогие смартфоны и кнопочные телефоны китайской сборки. В частности, в 2017 году он первым представил устройство на базе российской операционной системы Sailfish Mobile, позже переименованной в "Аврору". Позже из-за низких продаж разработчики отказались от нее в пользу Android и в 2019 году стал лидером по поставкам бюджетных моделей в РФ. В 2022 году Inoi занимала 5,9% российского рынка кнопочных телефонов, с прошлого года она увеличилась более чем на 2%.

Гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков признал, что отечественный бренд телефонов впервые покинул Россию. По его мнению, Inoi приняла такое решение, чтобы отдалиться от войны в Украине и избежать проблем с зарубежными партнерами.

В марте государственная корпорация "Ростех" выпустила смартфон AYYA T1 на базе ОС "Аврора". Его позиционируют как устройство, защищенное от взлома и прослушки.

Писали также, что на фоне санкций россияне все чаще покупают смартфоны малоизвестных брендов. По мнению экспертов, причина заключается в росте цен и уходе из страны популярных компаний, таких как Apple и Samsung.