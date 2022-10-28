В РФ хотят раздавать бесплатно российские смартфоны, потому что их никто не покупает

Техника на российской ОС "Аврора" не пользуются популярностью даже среди чиновников, которые ратуют за импортозамещение.

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Российский государственный провайдер "Ростелеком" взялся за внедрение масштабного проекта — смартфоны и ноутбуки на ОС "Аврора" (якобы российской разработки) для чиновников, бизнесменов, простых граждан. Ведомство готово даже раздавать технику за бесценок, пишет "Коммерсант".

Программа рассчитана на 8 лет. К 2030 году хотят поставить на рынок (потенциально) 138 млн устройств в надежде, что часть закупят для госсектора (4%), часть — для потребностей бизнеса (17%), часть реализуют через торговые сети (79%). Оператором связи для устройств будет, естественно, "Ростелеком". Уже сейчас, на стадии одной только идеи, Минпромторг и Минцифры РФ заявляют, что реализация пройдет с осложнениями из-за небольших бюджетов.

По мнению журналистов, чтобы гаджеты приобрели популярность, российское государство может пойти даже на крайние меры, вроде запрета пользоваться отечественным софтом на иностранных платформах, снижение уровня серого импорта, ввод субсидий для стимулирования закупок отечественной техники и пр. однако самой большой проблемой им видится продвижение ОС "Аврора" и смартфонов, работающих на ней. Как ранее писали СМИ России, продажи телефонов российских брендов вроде AYYA идут крайне плохо, а недавно стало известно, что российский производитель дешевых мобилок Inoi сбежал из страны и перерегистрировался в Эстонии.

На фоне низкого спроса "Ростелеком" предлагает раздавать смартфоны бесплатно в рамках программы для неимущего населения "Социальный телефон". Провайдер заявляет, что российские дешевые смартфоны смогут заинтересовать 14,6 млн граждан РФ. По оценкам госкорпорации, владельцами зарубежных смартфонов являются 95,3 млн россиян. Как этот проект будет внедрен на практике — не уточняется.

Издание пишет, что захватить столь большую долю рынка смартфонам и ноутбукам российского производства будет нелегко, так как россияне по-прежнему предпочитают иностранные гаджеты российским. Согласно аналитике GS Group, россияне располагают 120 млн иностранных устройств: 48 млн аппаратов Samsung, 27 млн — Xiaomi, 19 млн — Apple. Более того, продажи телефонов в РФ сократились на 26% и падение спроса может продолжиться.

В прошлом году 312 тыс. планшетов на операционке "Аврора" были использованы для переписи населения. На данный момент устройства просто пылятся на складе, так как ни одно ведомство или организация не захотели их приобрести для дальнейшего использования.

Фокус ранее сообщал о том, по каким причинам люди ломают свои гаджеты. Кроме падения на асфальт или в воду, пользователи называли и весьма забавные случаи вроде столкновения с лосем или жука, севшего на экран.

Узнать больше деталей о том, что из себя представляет операционная система "Аврора", вы можете из нашего материала.