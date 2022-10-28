В РФ нашли способ сделать боевые дроны "умнее" и опаснее: где и как их будут применять

По словам инженеров, беспилотники смогут обнаруживать любые, даже самые незаметные объекты, и определять их природу.

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Холдинг "Росэлектроника" разработал самообучающуюся программу для дронов и других военных систем. Об этом пишет пресс-служба государственной корпорации "Ростех".

Разработчики из ЦНИИ "Циклон" утверждают, что программа может обнаруживать и отслеживать объекты маленького размера (статичные или подвижные) в любом диапазоне спектра, поэтому ее можно объединять с обычными, инфракрасными или тепловизионными камерами. Алгоритм не сбивается при поворотах и рывках камер, смене ракурса и масштаба. Он может запоминать объекты и определять тип новых целей, сравнивая с уже известными.

Программа может действовать самостоятельно при помощи нейросети (искусственного интеллекта) или же под руководством оператора, выделяющего нужные участки изображения на экране. Заметив подозрительный объект, система начинает отслеживать его по видео с дрона, получая картинку с разных ракурсов. Работа программы не требует больших ресурсов, поэтому мощности процессора портативного устройства, такого как смартфон, достаточно, чтобы одновременно отслеживать в режиме реального времени четыре объекта с частотой 25 кадров в секунду или выше.

"Современные цифровые разработки помогают сделать беспилотники "умнее" и расширить за счет этого сферу их применения", — отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. Он добавил, что алгоритм можно подключать к оптической системе БПЛА для поиска мин и боеприпасов.

Вооруженные силы Украины уже используют дроны с искусственным интеллектом для уничтожения замаскированной техники ВС РФ. Программисты разработали программу SAKER, которая с помощью компьютерного зрения замечает боевые машины и передает информацию о них в штаб.

Писали также, что в Москве запускают производство БПЛА для войны в Украине. Компания "Омнискай" заявила, что их дроны могут летать со скоростью 120 км/ч, сбрасывать бомбы и вести разведку.