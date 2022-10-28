У РФ знайшли спосіб зробити бойові дрони "розумнішими" і небезпечнішими: де і як їх застосовувати

За словами інженерів, безпілотники зможуть виявляти будь-які, навіть непомітні об'єкти, і визначати їхню природу.

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Холдинг "Роселектроніка" розробив програму, що самонавчається, для дронів та інших військових систем. Про це пише пресслужба державної корпорації "Ростех".

Розробники з ЦНДІ "Циклон" стверджують, що програма може виявляти та відстежувати об'єкти маленького розміру (статичні чи рухливі) у будь-якому діапазоні спектра, тому її можна поєднувати зі звичайними, інфрачервоними або тепловізійними камерами. Алгоритм не збивається під час поворотів та ривків камер, зміни ракурсу та масштабу. Він може запам'ятовувати об'єкти і визначати тип нових цілей, порівнюючи з відомими.

Програма може діяти самостійно за допомогою нейромережі (штучного інтелекту) або під керівництвом оператора, що виділяє потрібні ділянки зображення на екрані. Помітивши підозрілий об'єкт, система починає відслідковувати його з дрона, отримуючи картинку з різних ракурсів. Робота програми не вимагає великих ресурсів, тому потужності процесора портативного пристрою, такого як смартфон, достатньо, щоб одночасно відстежувати в режимі реального часу чотири об'єкти з частотою 25 кадрів на секунду або вищою.

"Сучасні цифрові розробки допомагають зробити безпілотники "розумнішими" і розширити завдяки цьому сферу їх застосування", — зазначив виконавчий директор "Ростеху" Олег Євтушенко. Він додав, що алгоритм можна підключати до оптичної системи БПЛА для пошуку мін та боєприпасів.

Збройні Сили України вже використовують дрони зі штучним інтелектом для знищення замаскованої техніки ЗС РФ. Програмісти розробили програму SAKER, яка за допомогою комп'ютерного зору помічає бойові машини та передає інформацію про них до штабу.

Писали також, що у Москві запускають виробництво БПЛА для війни в Україні. Компанія "Омніскай" заявила, що їхні дрони можуть літати зі швидкістю 120 км/год, скидати бомби та вести розвідку.