Владелец ЧВК "Вагнер" просит Генпрокуратуру заблокировать Youtube в России (фото)

Видеохостинг, по словам Евгения Пригожина, ведет информационную войну против РФ и публикует русофобский контент.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обратился в российскую Генпрокуратуру с требованием заблокировать Youtube на территории РФ. Об этом сообщает издание "Холод", в распоряжении которого оказалось обращение топ-соратника президента РФ Владимира Путина.

В частности, Евгений Пригожин призвал российского генерального прокурора Игоря Краснова провести проверку деятельности Youtube.

Помимо этого, как говорится в обращении главы ЧВК "Вагнер", Генеральная прокуратура может рассмотреть вопрос о признании "нежелательной" американской компании Google LLC на территории России.

Евгений Пригожин, настаивая на запрете деятельности Youtube, утверждает, что после начала полномасштабного вторжения "против РФ развернули полномасштабную информационную войну", в которой якобы используются "дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью видеохостинга".

"На Youtube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", — продолжил владелец ЧВК "Вагнер" в своем обращении и в качестве альтернативы видеохостингу предложил платформы "ВКонтакте", "Дзен", "Одноклассники" и Rutube.

Подытоживая, Евгений Пригожин заявил, что американская компания Google LLC "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности России".

"Возмущение россиян о том, почему Роскомнадзор до сих пор не заблокировал YouTube, где их откровенно унижают и оскорбляют, продолжает расти. Люди переживают, что весь этот русофобский контент могут увидеть их дети. Времена требуют более жестких мер, так как наложенные штрафы не остановили эти вопиющие нарушения", — резюмировал топ-соратник Владимира Путина, обращаясь с Генеральной прокуратуре.

[ + – ] Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России [ + – ] Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России [ + – ] Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России [ + – ] Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России

Стоит отметить, что в октябре администрация Youtube закрыла официальные каналы Совета федерации РФ. В ответ на это власти России потребовали от Роскомнадзора заблокировать деятельность видеохостинга на территории страны.

Также сообщалось, что в России предложили сажать в тюрьму родителей детей, которые используют VPN ради доступа в Youtube.