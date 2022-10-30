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Диджитал Российско-украинская война

Владелец ЧВК "Вагнер" просит Генпрокуратуру заблокировать Youtube в России (фото)

Владимир Путин Евгений Пригожин Кремль Вагнер
Евгений Пригожин просит Генпрокуратуру заблокировать Youtube в России

Видеохостинг, по словам Евгения Пригожина, ведет информационную войну против РФ и публикует русофобский контент.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обратился в российскую Генпрокуратуру с требованием заблокировать Youtube на территории РФ. Об этом сообщает издание "Холод", в распоряжении которого оказалось обращение топ-соратника президента РФ Владимира Путина.

В частности, Евгений Пригожин призвал российского генерального прокурора Игоря Краснова провести проверку деятельности Youtube.

Помимо этого, как говорится в обращении главы ЧВК "Вагнер", Генеральная прокуратура может рассмотреть вопрос о признании "нежелательной" американской компании Google LLC на территории России.

Евгений Пригожин, настаивая на запрете деятельности Youtube, утверждает, что после начала полномасштабного вторжения "против РФ развернули полномасштабную информационную войну", в которой якобы используются "дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью видеохостинга".

"На Youtube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", — продолжил владелец ЧВК "Вагнер" в своем обращении и в качестве альтернативы видеохостингу предложил платформы "ВКонтакте", "Дзен", "Одноклассники" и Rutube.

Подытоживая, Евгений Пригожин заявил, что американская компания Google LLC "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности России".

"Возмущение россиян о том, почему Роскомнадзор до сих пор не заблокировал YouTube, где их откровенно унижают и оскорбляют, продолжает расти. Люди переживают, что весь этот русофобский контент могут увидеть их дети. Времена требуют более жестких мер, так как наложенные штрафы не остановили эти вопиющие нарушения", — резюмировал топ-соратник Владимира Путина, обращаясь с Генеральной прокуратуре.

Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура Fullscreen
Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России
Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура Fullscreen
Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России
Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура Fullscreen
Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России
Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура Fullscreen
Евгений Пригожин требует заблокировать Youtube в России
Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура
Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура
Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура
Евгений Пригожин Youtube блокировка цензура Google Генпрокуратура

Стоит отметить, что в октябре администрация Youtube закрыла официальные каналы Совета федерации РФ. В ответ на это власти России потребовали от Роскомнадзора заблокировать деятельность видеохостинга на территории страны.

Также сообщалось, что в России предложили сажать в тюрьму родителей детей, которые используют VPN ради доступа в Youtube.