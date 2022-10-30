Власник ПВК "Вагнер" просить Генпрокуратуру заблокувати Youtube у Росії (фото)

Відеохостинг, за словами Євгена Пригожина, веде інформаційну війну проти РФ та публікує русофобський контент.

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звернувся до російської Генпрокуратури із вимогою заблокувати Youtube на території РФ. Про це повідомляє видання "Холод", у розпорядженні якого опинилося звернення топ соратника президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема Євген Пригожин закликав російського генерального прокурора Ігоря Краснова провести перевірку діяльності Youtube.

Крім того, як йдеться у зверненні голови ПВК "Вагнер", Генеральна прокуратура може розглянути питання про визнання "небажаної" американської компанії Google LLC на території Росії.

Євген Пригожин, наполягаючи на забороні діяльності Youtube, стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення "проти РФ розгорнули повномасштабну інформаційну війну", в якій нібито використовуються "дезінформація та негативні установки, що впроваджуються за допомогою відеохостингу".

"На Youtube поширюються фейки, публікується русофобський контент, заклики до повалення влади в Російській Федерації та деструктивні матеріали", — продовжив власник ПВК "Вагнер" у своєму зверненні та як альтернатива відеохостингу запропонував платформи "ВКонтакте", "Дзен", "Однокласники" та Rutube.

Підсумовуючи, Євген Пригожин заявив, що американська компанія Google LLC "розповсюджує інформацію, спрямовану на створення загрози обороноздатності країни та безпеки Росії".

"Обурення росіян про те, чому Роскомнагляд досі не заблокував YouTube, де їх відверто принижують і ображають, продовжує зростати. Люди переживають, що весь цей русофобський контент можуть побачити їхні діти. Часи вимагають більш жорстких заходів, оскільки штрафи не зупинили ці обурливі порушення", — резюмував топ соратник Володимира Путіна, звертаючись до Генеральної прокуратури.

[ + – ] Євген Пригожин вимагає заблокувати Youtube у Росії [ + – ] Євген Пригожин вимагає заблокувати Youtube у Росії [ + – ] Євген Пригожин вимагає заблокувати Youtube у Росії [ + – ] Євген Пригожин вимагає заблокувати Youtube у Росії

Варто зазначити, що у жовтні адміністрація Youtube закрила офіційні канали Ради федерації РФ. У відповідь на це влада Росії вимагає від Роскомнагляду заблокувати діяльність відеохостингу на території країни.

Також повідомлялося, що в Росії запропонували садити у в'язницю батьків дітей, які використовують VPN заради доступу до Youtube.