Украинские call-центры разоряют россиян с помощью Запада, — МИД РФ

Российские чиновники считают, что центры в Харькове и Днепре не могут самостоятельно наносить такой большой ущерб.

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В Украине работают сall-центры, которые при поддержке западных стран отбирают деньги у жителей России. Об этом начальник отдела департамента международной информационной безопасности российского министерства иностранных дел Эрнест Чернухин заявил изданию "Известия".

По его словам, крупные центры, развернутые в Днепре и Харькове, звонят россиянам и выманивают у них деньги, используя мошеннические схемы. Представитель МИД РФ уверен, что Украина не может вести столь масштабную деятельность — ее поддерживают специалисты из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши и Эстонии.

"Эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования центров, враждебных России", — уверяет Эрнест Чернухин.

Чиновник добавил, что Россия пожаловалась на украинских "мошенников" в Интерпол, но там не предприняли никаких мер для борьбы с ними. После этого россияне заговорили о применении подобных схем в отношении жителей Прибалтики, Польши и других стран Европы.

Эрнест Чернухин также отметил, что на фоне войны в Украине "недружественные государства" подстрекают к противоправным действиям в отношении России, в том числе к кибератакам с помощью вредоносного ПО. В частности, США якобы официально рекрутирует и подготавливает хакеров для нанесения ударов по россиянам.

Ранее стало известно, что украинские хакеры взломали систему "1С" и слили данные тысяч россиян. Опубликованная база содержит имена, логины, пароли, адреса электронной почты и другую конфиденциальную информацию.

До этого хакеры взломали электронные паспорта множества жителей России, которые хранятся в "Единой системе идентификации и аутентификации". Они слили данные, используемые при авторизации в российском онлайн-сервисе "Госуслуги".