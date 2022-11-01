Українські call-центри залишають бещ грошей росіян за допомогою Заходу, — МЗС РФ

Російські чиновники вважають, що центри у Харкові та Дніпрі не можуть самостійно завдавати такої великої шкоди.

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В Україні працюють сall-центри, які за підтримки західних країн відбирають гроші у росіян. Про це начальник відділу департаменту міжнародної інформаційної безпеки російського міністерства закордонних справ Ернест Чернухін заявив виданню "Известия".

За його словами, великі центри, розгорнуті в Дніпрі та Харкові, дзвонять росіянам і виманюють у них гроші, використовуючи шахрайські схеми. Представник МЗС РФ упевнений, що Україна не може вести такої масштабної діяльності — її підтримують фахівці зі США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Естонії.

"Ці держави проводять політику кришування чи інфраструктурної підтримки функціонування центрів, ворожих Росії", — запевняє Ернест Чернухін.

Чиновник додав, що Росія поскаржилася на українських "шахраїв" до Інтерполу, але там не вжили жодних заходів для боротьби з ними. Після цього росіяни заговорили про застосування таких схем щодо мешканців Прибалтики, Польщі та інших країн Європи.

Ернест Чернухін також зазначив, що на тлі війни в Україні "недружні держави" підбурюють до протиправних дій щодо Росії, зокрема кібератак за допомогою шкідливого ПЗ. Зокрема, США нібито офіційно рекрутує та готує хакерів для завдання ударів по росіянах.

Раніше стало відомо, що українські хакери зламали систему "1С" та злили дані тисяч росіян. Опублікована база містить імена, логіни, паролі, адреси електронної пошти та іншу конфіденційну інформацію.

До цього хакери зламали електронні паспорти багатьох жителів Росії, які зберігаються в "Єдиній системі ідентифікації та аутентифікації". Вони злили дані, що використовуються під час авторизації в російському онлайн-сервісі "Держпослуги".