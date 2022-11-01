Дефицит чипов в мире закончился: смартфоны будут продавать дешевле, чем обычно

Чтобы избавиться от излишков, производители чипов начнут продавать свою продукцию намного дешевле.

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Спрос на бытовую электронику стремительно сокращается, многие производители техники отменяют заказы на интегральные схемы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD) и Nvidia, сообщает издание straitstimes.com.

Согласно оценкам Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов 5G сократятся на 150 млн единиц в 2022 году, а спрос на телефонные чипы 5G упадет на 100–120 млн единиц. В то же время производители смартфонов имеют большие запасы процессоров, которые, по оценкам аналитиков, достигают 200 млн штук. Производители телефонов также запаслись компонентами после того, как столкнулись с нехваткой чипов, особенно 5G среднего и низкого уровней. Кроме того, компании располагают запасами радиочипов, которых, по разным оценкам, может хватить до середины 2023 года.

Однако автомобильные чипы все еще в дефиците, но на их долю приходится менее 10% всего рынка процессоров.

Рынок ПК также сталкивается со снижением спроса. По оценкам консалтинговой группы Gartner, мировые поставки ПК во втором квартале 2022 года составили 72 млн единиц, что почти на 13% меньше по сравнению с прошлым годом — самое резкое снижение за последние 9 лет.

TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, недополучил заказов от 4-х своих крупнейших клиентов, что тоже указывает на замедление глобального спроса. В сентябрьском отчете JPMorgan Chase говорится, что AMD, Nvidia, Qualcomm и MediaTek сократили заказы на чипы от TSMC. Сообщая о рекордном квартальном росте прибыли за период с июля по сентябрь на прошлой неделе, TSMC предупредила о вероятном спаде для всей полупроводниковой отрасли в 2023 году и снизила свой прогноз капитальных расходов на 10% в 2022 году.

Чтобы избавиться от излишков, некоторые производители чипов начали снижать цены. После отмены заказов от Samsung шанхайский производитель мобильных чипов UNISOC может снизить свои цены на 20-30% во втором полугодии, по оценкам аналитиков. Например, чип для смартфона UNISOC 4G, который в прошлом году продавался почти за $17, теперь стоит около $9. По оценке Isaiah Research, Qualcomm снизит цены на процессоры нового поколения для мобильных телефонов среднего класса с поддержкой 5G на 10-15% во втором полугодии, а MediaTek снизит цены на несколько чипов 5G примерно на столько же.

Ранее мы сообщали о том, что китайским компаниям запретили использовать американские технологии для производства полупроводников. Давление оказывает США.