Дефіцит чипів у світі закінчився: смартфони продаватимуть дешевше, ніж зазвичай

Щоб позбутися надлишків, виробники чипів почнуть продавати свою продукцію набагато дешевше.

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Попит на побутову електроніку стрімко скорочується, багато виробників техніки скасовують замовлення на інтегральні схеми Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD) і Nvidia, повідомляє видання straitstimes.com.

За оцінками Strategy Analytics, світові постачання смартфонів 5G скоротяться на 150 млн одиниць у 2022 році, а попит на телефонні чипи 5G впаде на 100-120 млн одиниць. Водночас виробники смартфонів мають великі запаси процесорів, які, за оцінками аналітиків, досягають 200 млн штук. Виробники телефонів також запаслися компонентами після зіткнення з нестачею чипів, особливо 5G середнього та низького рівнів. Крім того, компанії мають запаси радіочипів, яких, за різними оцінками, може вистачити до середини 2023 року.

Однак автомобільні чипи все ще в дефіциті, але на їхню частку припадає менше 10% усього ринку процесорів.

Ринок ПК також стикається зі зниженням попиту. За оцінками консалтингової групи Gartner, світові постачання ПК у другому кварталі 2022 року склали 72 млн одиниць, що майже на 13% менше в порівнянні з минулим роком — це найрізкіше зниження за останні 9 років.

TSMC, найбільший у світі виробник мікросхем, недоотримав замовлень від 4-х своїх найбільших клієнтів, що також свідчить про уповільнення глобального попиту. У вересневому звіті JPMorgan Chase говориться, що AMD, Nvidia, Qualcomm і MediaTek скоротили замовлення на чипи від TSMC. Повідомляючи про рекордне квартальне зростання прибутку за період із липня по вересень минулого тижня, TSMC попередила про ймовірний спад для всієї напівпровідникової галузі у 2023 році та знизила свій прогноз капітальних витрат на 10% у 2022 році.

Щоб позбавитися надлишків, деякі виробники чипів почали знижувати ціни. Після відміни замовлень від Samsung шанхайський виробник мобільних чипів UNISOC може знизити свої ціни на 20-30% у другому півріччі, за оцінками аналітиків. Наприклад, чип для смартфона UNISOC 4G, який минулого року продавали майже за $17, тепер коштує близько $9. За оцінкою Isaiah Research, Qualcomm зменшить ціни на процесори нового покоління для мобільних телефонів середнього класу з підтримкою 5G на 10-15% у другому півріччі, а MediaTek зменшить ціни на кілька чипів 5G приблизно на стільки ж.

Раніше ми повідомляли про те, що китайським компаніям заборонили використовувати американські технології для виробництва напівпровідників. Тиск чинять США.