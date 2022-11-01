Новая цифровая система будет защищать военных и технику на поле боя: как ее используют

Технология призвана искать и обезвреживать взрывные устройства с помощью электромагнитного излучения. В будущем она сможет бороться с БПЛА.

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Группа компаний Team Protect обеспечат армию Великобритании инновационной цифровой системой защиты на поле боя. Подробности проекта CRENIC раскрыли на сайте британского правительства.

Team Protect — это группа промышленных компаний, в которую входят PA Consulting, Leonardo, Leidos Innovations UK и Marshall Land Systems. Министерство обороны Великобритании заключило с ней пятилетний контракт стоимостью 45 млн фунтов стерлингов на разработку цифровой системы под названием CRENIC, которая сможет защитить солдат и транспорт от дистанционных или радиоконтролируемых импровизированных взрывных устройств (improvised explosive devices или IEDs). Первые поставки должны начаться в 2026 году.

Инженерам необходимо предоставить технологию, которая будет обнаруживать и обезвреживать мины или другие взрывные устройства с помощью электромагнитного излучения. В будущем ее также планируют применять для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. При этом оборудование должно быть достаточно легким, чтобы солдаты могли нести его самостоятельно или прикреплять к транспортным средствам.

Как рассказал министр оборонных закупок Алекс Чок, новая система будет совместима с архитектурой оборонной кибернетической и электромагнитной деятельности (CEMA). Она использует открытые аппаратные и программные технологии, подобные обычным компьютерам и мобильным приложениям. Это позволит британской армии модифицировать технологии и эффективнее сотрудничать со странами-союзниками.

Глава глобального отдела обороны и безопасности PA Consulting Питер Ловелл добавил, что команда разработчиков обладает богатым опытом работы с критически важными технологиями, проектированием, разработкой программного обеспечения и цифровизацией. "Мы воплотим этот проект в жизнь и повысим безопасность британских вооруженных сил, используя изобретательность и другие наши сильные стороны", — прокомментировал он.

Для разработки CRENIC Team Protect запустит передовую лабораторию. В ней инженеры будут проводить исследования и эксперименты даже после выпуска системы, чтобы обновлять ее по мере возникновения новых угроз.

Ранее писали, что Украина разработала систему Delta для управления боем в реальном времени. Она показывает свои и вражеские войска на электронной карте, обрабатывая полученные разведданные. Технология позволяет командирам эффективнее реагировать на действия противника и планировать боевые операции.

Недвно армия США взяла на вооружение "боевой" искусственный интеллект от копаний Palantir и Raytheon Technologies. Цифровая система под названием TITAN предназначена для сбора и анализа данных с различных датчиков.