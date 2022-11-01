Нова цифрова система захищатиме військових та техніку на полі бою: як її використовують

Технологія покликана шукати та знешкоджувати вибухові пристрої за допомогою електромагнітного випромінювання. У майбутньому вона зможе боротися із БПЛА.

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Група компаній Team Protect забезпечать армію Великобританії інноваційною системою захисту на полі бою. Подробиці проєкту CRENIC розкрили на сайті британського уряду.

Team Protect — це група промислових компаній, до якої входять PA Consulting, Leonardo, Leidos Innovations UK та Marshall Land Systems. Міністерство оборони Великобританії уклало з нею п'ятирічний контракт вартістю 45 млн фунтів стерлінгів на розробку цифрової системи під назвою CRENIC, яка зможе захистити солдатів і транспорт від дистанційних або радіоконтрольованих імпровізованих вибухових пристроїв (improvised explosive devices або IEDs). Перші поставки мають розпочатися у 2026 році.

Інженерам необхідно надати технологію, яка виявлятиме і знешкоджуватиме міни або інші вибухові пристрої за допомогою електромагнітного випромінювання. У майбутньому її також планують застосовувати для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Однак обладнання має бути досить легким, щоб солдати могли нести його самостійно або прикріплюватися до транспортних засобів.

Як розповів Міністр оборонних закупівель Алекс Чок, нова система буде сумісна з архітектурою оборонної кібернетичної та електромагнітної діяльності (CEMA). Вона використовує відкриті апаратні та програмні технології, схожі до звичайних комп'ютерів і мобільних додатків. Це дозволить британській армії модифікувати технології та ефективніше співпрацювати з країнами-союзниками.

Голова глобального відділу оборони та безпеки PA Consulting Пітер Ловелл додав, що команда розробників має багатий досвід роботи з критично важливими технологіями, проєктування, розробкою програмного забезпечення та цифровізацією. "Ми втілимо цей проєкт у життя та підвищимо безпеку британських збройних сил, використовуючи винахідливість та інші наші сильні сторони", — прокоментував він.

Для розробки CRENIC Team Protect запустить сучасну лабораторію. У ній інженери проводитимуть дослідження та експерименти навіть після випуску системи, щоб оновлювати її у міру виникнення нових загроз.

Раніше писали, що Україна розробила систему Delta для управління боєм у реальному часі. Вона показує свої та ворожі війська на електронній карті, обробляючи отримані розвіддані. Технологія дозволяє командирам ефективніше реагувати на дії супротивника та планувати бойові операції.

Нещодавно армія США взяла на озброєння "бойовий" штучний інтелект від копань Palantir та Raytheon Technologies. Цифрова система під назвою TITAN призначена для збору та аналізу даних з різних датчиків.