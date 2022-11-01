"Теряем много дронов": как защитники Украины испытывают новые БПЛА большой дальности

Украинским военным не хватает беспилотников для разведки и корректирования огня, а имеющаяся техника часто подводит.

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Харьковское добровольческое подразделение территориальной обороны "Хартия" испытывает на передовой новый украинский беспилотник большой дальности. Об этом стало известно "Радио Свобода".

22 октября неподалеку от российской границы в Харьковской области три оператора из "Хартии" пытались поднять в небо экспериментальный украинский беспилотник, пользуясь ясной погодой. На этот раз у них ничего не получилось, и летательный аппарат лишь захлопал крыльями, отказываясь покидать контейнер. Боец с позывным "Ким" даже обратился за помощью к другой группе военных, проходящих мимо, и одолжил у них ноутбук в надежде перезапустить БПЛА с его помощью — тоже тщетно. В итоге команда просто погрузила дрон в кузов пикапа, чтобы передать инженерам для доработки.

По словам военных, они вынуждены использовать экспериментальные аппараты на поле боя из-за нехватки оборудования. Благодаря волонтерам и западным партнерам Украина получила множество БПЛА, но поставки все еще не могут полностью обеспечить потребности армии, которая теряет много устройств в боях.

[ + – ] Бойцы "Хартии" складывают экспериментальный дрон Фото: Радио Свобода

Украинские войска очень нуждаются в беспилотниках, особенно в моделях с большим радиусом действия. Коммерческие дроны позволяют проводить разведку с воздуха, но поддерживают связь всего в нескольких километрах, из-за чего операторам приходится работать в непосредственно на фронте — на "нулевой линии". Кроме того, они очень хрупкие и часто ломаются от малейших повреждений или сильного ветра.

Как рассказал Ярослав Маркевич, командир подразделения беспилотников "Хартии", считает артиллерию и БПЛА "самой важной парой" в наступательных операции — она сыграла важную роль в успешном контрнаступлении ВСУ в Харьковской области в сентябре. Благодаря дронам, украинские военные смогли очень быстро продвигаться и выбивать российские силы с оккупированной территории.

Обычно операторы "Хартии" направляют беспилотники, оборудованные камерами, над российскими позициями, а затем сбрасывают около 3500 фотографий на компьютеры и анализируют отснятый материал. Они используют искусственный интеллект, чтобы находить замаскированную технику по прямоугольной форме, а затем часами просматривают кадры в поисках целей. Выдать позицию противника может любая деталь, например, участок с сухими листьями среди свежих.

[ + – ] Бойцы "Хартии" настраивают антенну для управления дроном Фото: Радио Свобода

Определив цели, операторы сообщают координаты артиллеристам и наблюдают за обстрелом, зачастую находясь в нескольких километрах. Используя цифровые карты на планшетах и беспилотники, они помогают корректировать огонь с помощью спутникового Интернета Starlink от Илона Маска.

Тем временем "Укроборонпром" разрабатывает новый боевой дрон, способный пролетать до 1000 км. Представитель концерна Олег Болдырев заявил, что это многоцелевая платформа, которая сможет выступать не только в роли "камикадзе", но и в роли разведчика.

Недавно украинская компания представила новый беспилотник Shark, который будет работать в паре с HIMARS. Ukrspecsystems оснастила разведывательный аппарат камерой с 30-кратным оптическим зумом и системой зашифрованной связи, которая поддерживается на расстоянии до 60 км.