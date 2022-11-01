"Втрачаємо багато дронів": як захисники України випробовують нові БПЛА великої дальності

Українським військовим не вистачає безпілотників для розвідки та коригування вогню, а техніка, що є у наявності, часто підводить.

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Харківський добровольчий підрозділ територіальної оборони "Хартія" випробовує на передовій новий український безпілотник великої дальності. Про це стало відомо "Радіо Свобода".

22 жовтня неподалік російського кордону на Харківщині три оператори з "Хартії" намагалися підняти в небо експериментальний український безпілотник, користуючись ясною погодою. Цього разу у них нічого не вийшло, і літальний апарат лише заляпав крилами, відмовляючись залишати контейнер. Боєць з позивним "Кім" навіть звернувся за допомогою до іншої групи військових, які проходили повз, і позичив у них ноутбук, сподіваючись перезапустити БПЛА за його допомогою — теж марно. У результаті команда просто загрузила дрон у кузов пікапа, щоб передати інженерам для доопрацювання.

За словами військових, вони змушені використовувати експериментальні апарати на полі бою через нестачу обладнання. Завдяки волонтерам та західним партнерам Україна отримала безліч БПЛА, але постачання все ще не можуть повністю забезпечити потреби армії, яка втрачає багато пристроїв у боях.

[ + – ] Бійці "Хартії" складають експериментальний дрон Фото: Радио Свобода

Українські війська дуже потребують безпілотників, особливо моделей з великим радіусом дії. Комерційні дрони дозволяють проводити розвідку з повітря, але підтримують зв'язок всього за кілька кілометрів, через що операторам доводиться працювати безпосередньо на фронті — на "нульовій лінії". Крім того, вони дуже тендітні і часто ламаються від найменших пошкоджень або сильного вітру.

Як розповів Ярослав Маркевич, командир підрозділу безпілотників "Хартії" вважає артилерію та БПЛА "найважливішою парою" у наступальних операціях — вона відіграла важливу роль в успішному контрнаступі ЗСУ у Харківській області у вересні. Завдяки дронам українські військові змогли дуже швидко просуватися та вибивати російські сили з окупованої території.

Зазвичай оператори "Хартії" направляють безпілотники, обладнані камерами над російськими позиціями, а потім скидають близько 3500 фотографій на комп'ютери і аналізують відзнятий матеріал. Вони використовують штучний інтелект, щоб знаходити замасковану техніку за прямокутною формою, а потім годинами переглядають кадри у пошуках цілей. Видати позицію противника може будь-яка деталь, наприклад, ділянка з сухим листям серед свіжих.

[ + – ] Бійці "Хартії" налаштовують антену для керування дроном Фото: Радио Свобода

Визначивши цілі, оператори повідомляють координати артилеристам і спостерігають за обстрілом, часто перебуваючи за кілька кілометрів. Використовуючи цифрові карти на планшетах та безпілотниках, вони допомагають коригувати вогонь за допомогою супутникового Інтернету Starlink від Ілона Маска.

Водночас "Укроборонпром" розробляє новий бойовий дрон, здатний пролітати до 1000 км. Представник концерну Олег Болдирєв заявив, що це багатоцільова платформа, яка зможе виступати не лише у ролі "камікадзе", а й у ролі розвідника.

Нещодавно українська компанія представила новий безпілотник Shark, який працюватиме у парі з HIMARS. Ukrspecsystems оснастила розвідувальний апарат камерою з 30-кратним оптичним зумом та системою зашифрованого зв'язку, яка підтримується на відстані до 60 км.