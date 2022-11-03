Украине нужны перехватчики иранских дронов: какие системы справятся с Shahed-136 (видео)

По словам вице-премьера Михаила Федорова, украинцы уже закупают несколько дронов для борьбы с другими БПЛА, но пока неизвестно, какие именно.

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Украина закупает беспилотники для перехвата иранских дронов-камикадзе, которые использует Россия. Издание Forbes рассказало, какие именно модели справятся с такой задачей.

Зачем Украине нужны дроны-перехватчики

Российская армия с помощью иранских дронов, таких как "Шахед-136", продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Украинская сеть ПВО сбивает большинство дешевых вражеских "камикадзе", однако некоторые из них таки долетают до своих целей, поэтому украинцы остаются без света. Ситуацию могут в корне изменить БПЛА-перехватчики, которые вылетают навстречу ударным дронам и взрывают их в воздухе.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes Украина поделился, что украинские власти уже готовятся приобрести такие аппараты на 200 млн грн, полученных от продажи браслетов с металлом из мариупольского завода "Азовсталь". Чиновники не хотят раньше времени раскрывать, какие именно беспилотники законтрактовала украинская армия, поэтому называют их "Ловцами Шахидов".

Какие дроны-перехватчики может получить Украина

Может показаться, что для поражения вражеского дрона лучше всего подойдет другой беспилотник покрупнее, вооруженный ракетами или пулеметом. Однако, по мнению Forbes, в случае с массовыми запусками Shahed-136 лучше подойдут рои маленьких аппаратов. Они могут разлететься в разных направлениях для перехвата нескольких целей, при этом достаточно дешевы, чтобы быть расходным материалом для военных.

Anvil — легкий летающий таран

Одним из самых выдающихся перехватчиков такого типа на мировом рынке является Anvil, представленный американской компанией Anduril в 2019 году. Аппарат весом всего 5,5 кг оснащен пропеллерами и прочной рамой для более сильного удара. Anvil сбивает вражеские БПЛА, врезаясь в них на скорости в 160 км/ч.

[ + – ] Дрон Anvil от Anduril

Перехватчики хранятся по две штуки в специальных контейнерах, выступающих еще и пусковыми установками. Anvil получают данные о местонахождении угроз от датчиков на базе "умной" системы AI Lattice от Anduril, и сразу же вылетает на перехват.

В январе 2022 года Anduril заключила с Минобороны США контракт на $1 млрд, в рамках которого должны поставлять американской армии технологии для борьбы с дронами. Весной основатель компании Палмер Лаки сообщил Forbes, что Anduril разместила свои антидроновые системы в Украине, но не уточнил какие именно. По данным СМИ, на украинской территории пока не было замечено ни одного беспилотника бренда, но массовые атаки "Шахид-136" могли ускорить проведение сделки.

MARSS — "умный" и сверхбыстрый

Еще одно перспективное средство против иранских БПЛА — система MARSS от одноименной компании. Она включает в себя квадрокоптеры-перехватчики в пусковых установках и сеть датчиков для обнаружения дронов. Как и Anvil, MARSS таранит свои цели, однако благодаря особой конструкции воздуховода может развивать скорость более 270 км/ч, а потому более разрушительные.

Важным преимуществом системы является искусственный интеллект, который обеспечивает беспилотники "компьютерным зрением" для распознавания и преследования объектов. Кроме того, он позволяет квадрокоптерам MARSS быстро маневрировать для перехвата быстро движущихся дронов.

Fowler — украинская перспектива

Как уже писал Фокус, в Украине разрабатывают отечественный дрон-перехватчик Fowler. Его создатель, инженер Александр Буткалюк, недавно рассказал, аппарат сможет атаковать иранские Shahed-136 небольшими ракетами, но для выпуска необходимо отправить его на доработку на оборонное предприятие, обладающее соответствующими технологиями и лицензией. Пока же Fowler может засекать вражеские беспилотники и передавать его координаты ближайшему ударному дрону, который и устраняет угрозу. В крайнем случае, украинская модель может перейти в режим "камикадзе" и протаранить цель. Себестоимость такого БПЛА оценивают $6000-$10 000 в зависимости от комплектации.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, как немецкие Gepard уничтожают иранские дроны. Зенитные самоходные установки оказались эффективными против барражирующих боеприпасов, таких как "Shahed-136".