Україні потрібні перехоплювачі іранських дронів: які системи впораються із Shahed-136 (відео)

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, українці вже закуповують кілька дронів для боротьби з іншими БПЛА, але поки що невідомо, які саме.

Related video

Україна купує безпілотники для перехоплення іранських дронів-камікадзе, які використовує Росія. Видання Forbes розповіло, які саме моделі впораються з таким завданням.

Навіщо Україні потрібні дрони-перехоплювачі

Російська армія за допомогою іранських дронів, таких як "Шахід-136", продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Українська мережа ППО збиває більшість дешевих ворожих "камікадзе", проте деякі з них таки долітають до своїх цілей, тож українці залишаються без світла. Ситуацію можуть докорінно змінити БПЛА-перехоплювачі, які вилітають назустріч ударним дронам і підривають їх у повітрі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes Україна поділився, що українська влада вже готується придбати такі апарати на 200 млн грн, отриманих від продажу браслетів із металом із маріупольського заводу "Азовсталь". Чиновники не хочуть заздалегідь розкривати, які саме безпілотники законтрактувала українська армія, тому називають їх "Ловцями Шахідів".

Які дрони-перехоплювачі може отримати Україна

Може здатися, що для ураження ворожого дрона найкраще підійде інший більший безпілотник, озброєний ракетами або кулеметом. Однак, на думку Forbes, у разі масових запусків Shahed-136 краще підійдуть рої маленьких апаратів. Вони можуть розлетітися в різних напрямках для перехоплення кількох цілей, причому досить дешеві, щоб бути витратним матеріалом для військових.

Anvil — легкий літальний таран

Одним із найвидатніших перехоплювачів такого типу на світовому ринку є Anvil, представлений американською компанією Anduril у 2019 році. Апарат вагою всього 5,5 кг оснащений пропелерами і міцною рамою для сильнішого удару. Anvil збиває ворожі БПЛА, врізаючись у них на швидкості 160 км/год.

[ + – ] Дрон Anvil від Anduril

Перехоплювачі зберігаються по дві штуки у спеціальних контейнерах, що виступають ще й пусковими установками. Anvil отримують дані про місцезнаходження загроз від датчиків на базі "розумної" системи AI Lattice від Anduril, й одразу ж вилітає на перехоплення.

У січні 2022 року Anduril уклала з Міноборони США контракт на $1 млрд, у межах якого мають постачати американській армії технології боротьби з дронами. Навесні засновник компанії Палмер Лакі повідомив Forbes, що Anduril розмістила свої антидронові системи в Україні, але не уточнив які саме. За даними ЗМІ, на українській території поки що не було помічено жодного безпілотника бренду, але масові атаки "Шахід-136" могли прискорити проведення операції.

MARSS — "розумний" і надшвидкий

Ще один перспективний засіб проти іранських БПЛА — система MARSS від однойменної компанії. Вона враховує квадрокоптери-перехоплювачі в пускових установках і мережу датчиків для виявлення дронів. Як і Anvil, MARSS таранить свої цілі, проте завдяки особливій конструкції повітроводу може розвивати швидкість понад 270 км/год, а тому більш руйнівні.

Важливою перевагою системи є штучний інтелект, який забезпечує безпілотники "комп'ютерним зором" для розпізнавання і переслідування об'єктів. Крім того, він дозволяє квадрокоптерам MARSS швидко маневрувати для перехоплення дронів, що швидко рухаються.

Fowler — українська перспектива

Як уже писав Фокус, в Україні розробляють вітчизняний дрон-перехоплювач Fowler. Його творець, інженер Олександр Буткалюк, нещодавно розповів, апарат зможе атакувати іранські Shahed-136 невеликими ракетами, але для випуску необхідно відправити його на доопрацювання на оборонне підприємство, яке має відповідні технології та ліцензію. Поки Fowler може засікати ворожі безпілотники і передавати його координати найближчому ударному дрону, який і усуває загрозу. У крайньому випадку, українська модель може перейти в режим "камікадзе" та протаранити ціль. Собівартість такого БПЛА оцінюють в $6 000-$10 000 залежно від комплектації.

Раніше бійці ЗСУ розповіли, як німецькі Gepard знищують іранські дрони. Зенітні самохідні установки виявилися ефективними проти баражуючих боєприпасів, таких як "Shahed-136".