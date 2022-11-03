Ученые заставят искусственный интеллект разговаривать на 1000 языках: зачем это нужно

Google Переводчик сможет переводить тексты с 1000 языков, а не со 130-ти.

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Компания Google намерена создать ИИ-алгоритм, который будет понимать тысячу самых распространенных языков в мире, сообщает издание gadgets360.com.

Google и ее конкуренты в сфере высоких технологий хотят использовать информацию, чтобы помочь улучшить работу смарт-продуктов и сделать их более доступными для максимально широкой аудитории.

В мире существует более 7000 языков. Однако Google Переводчик справляется только с обработкой 130-ти. Корпорация намерена расширить "словарный запас" ИИ-ассистента за счет обработки текстовых файлов, видео и аудио. Использоваться будет общедоступная информация из Интернета. Ставка делается на видеоконтент, которого значительно больше, чем текстового контента.

В компании полагают, что разработка новой ИИ-системы займет несколько лет. После Google планирует интегрировать новые ИИ-алгоритмы в свои продукты, вроде YouTube и Google Translate, говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Google Play теперь доступно для скачивания приложение, разработанное украинскими айтишниками, — "єППО". Аппс поможет пользователям информировать украинских военных об угрозах в небе. Таким образом пользователи помогут правильно скоординировать систему противовоздушной обороны.

Также информировали о том, как искусственному интеллекту удалось нарисовать несколько картин на тему "русского военного корабля". Получилось очень "скрепно" и "традиционно".

Писали о том, что ученые создали процессор, работающий почти так же, как человеческий мозг. Они надеются, что устройство поможет ИИ "поумнеть".