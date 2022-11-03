Вчені змусять штучний інтелект розмовляти 1000 мовами: навіщо це потрібно

Google Перекладач зможе перекладати тексти з 1000 мов, а не зі 130.

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Компанія Google має намір створити ШІ-алгоритм, який розумітиме тисячу найпоширеніших мов у світі, повідомляє видання gadgets360.com.

Google та її конкуренти у сфері високих технологій хочуть використати інформацію, щоб допомогти покращити роботу смартпродуктів та зробити їх доступнішими для максимально широкої аудиторії.

У світі існує понад 7000 мов. Однак Google Перекладач справляється лише з обробкою 130. Корпорація має намір розширити "словниковий запас" ШІ-асистента внаслідок обробки текстових файлів, відео та аудіо. Використовуватиметься загальнодоступна інформація з Інтернету. Ставка робиться на відеоконтент, якого значно більше ніж текстового контенту.

У компанії вважають, що розробка нової ШІ-системи триватиме кілька років. Після Google планує інтегрувати нові ШІ-алгоритми у свої продукти, на кшталт YouTube та Google Translate, йдеться у матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Google Play тепер доступний для скачування додаток, розроблений українськими айтішниками, — "єППО". Аппс допоможе користувачам інформувати українських військових про загрози у небі. Так, користувачі допоможуть правильно скоординувати систему протиповітряної оборони.

Також інформували, як штучному інтелекту вдалося намалювати кілька картин на тему "російського військового корабля". Вийшло дуже "скріпно" та "традиційно".

Писали про те, що вчені створили процесор, що працює майже так само, як людський мозок. Вони сподіваються, що пристрій допоможе ШІ "порозумнішати".