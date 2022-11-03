В Японии собрали супер-дрон с двигателем от мотоцикла Suzuki GSX-R1000 (видео)

Огромный БПЛА с 55-литровым баком может поднимать груз до 150 кг и летать до 6 ч подряд.

Related video

Компания Arase Aizawa Aerospace разработала беспилотный летательный аппарат AZ1000 с мощным двигателем от спортивного мотоцикла Suzuki GSX-R1000. Инженеры представили необычную технику на выставке Nagoya Robodex в Японии, передает cайт Visor Town.

Arase Aizawa Aerospace выбрали мотоциклетный двигатель из-за его мощности, относительной легкости и потому, что компания расположилась в считанных метрах от завода Suzuki в Хамамацу. Такое решение обеспечило высокие скорость и грузоподъемность.

[ + – ] Беспилотник AZ1000

Создатели называют свой 110-килограммовый квадрокоптер Kunio (AZ1000) "супер-дроном" из-за его выдающихся размеров и характеристик. Длина аппарата составляет более трех метров, а высота — около 1 м, однако для удобства хранения стойки с пропеллерами складываются. БПЛА получил топливный бак на 55 л, которого хватает на 6 ч полета налегке или около 2 ч полета с максимальной полезной нагрузкой, а поднимать БПЛА может целых 150 кг.

Ранее Teledyne FLIR выпустила на рынок дрон SIRAS за $10 000. Новая модель получила камеру со 128-кратным зумом, тепловизор и защищенную систему связи. Компания обещает лучшее тепловое изображение в своем классе.

Писали также о необычном дроне XAG P100, который может заменить 10 работников. Он может поднимать полезную нагрузку весом до 40 кг, а также оснащен специальной системой для распыления жидкостей, которую можно использовать в сельском хозяйстве.