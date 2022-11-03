У Японії зібрали супердрон із двигуном від мотоцикла Suzuki GSX-R1000 (відео)

Величезний БПЛА із 55-літровим баком може піднімати вантаж до 150 кг та літати до 6 год поспіль.

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Компанія Arase Aizawa Aerospace розробила безпілотний літальний апарат AZ1000 із потужним двигуном від спортивного мотоцикла Suzuki GSX-R1000. Інженери представили незвичайну техніку на виставці Nagoya Robodex в Японії, передає сайт Visor Town.

Arase Aizawa Aerospace вибрали мотоциклетний двигун через його потужність, відносну легкість і тому, що компанія розташувалася за лічені метри від заводу Suzuki в Хамамацу. Таке рішення забезпечило високу швидкість та вантажопідйомність.

[ + – ] Безпілотник AZ1000

Творці називають свій 110-кілограмовий квадрокоптер Kunio (AZ1000) "супердроном" через його визначні розміри та характеристики. Довжина апарату становить понад три метри, а висота — близько 1 м, проте для зручності зберігання стійки з пропелерами складаються. БПЛА отримав паливний бак на 55 л, якого вистачає на 6 год польоту без нічого або близько 2 год польоту з максимальним корисним навантаженням, а підіймати БПЛА може цілих 150 кг.

Раніше Teledyne FLIR випустила на ринок дрон SIRAS за $10 000. Нова модель отримала камеру зі 128-кратним зумом, тепловізор та захищену систему зв'язку. Компанія обіцяє найкраще теплове зображення у своєму класі.

Писали також про незвичайний дрон XAG P100, який може замінити 10 працівників. Він може підіймати корисне навантаження вагою до 40 кг, а також оснащений спеціальною системою розпилення рідин, яку можна використовувати в сільському господарстві.