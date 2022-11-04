Китай тестирует поезда на магнитной подвеске на основе технологии Transrapid

Пока что поезда достигают скорости максимум 200 км/ч, но китайские ученые ставят планку в 600 км/ч.

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Немецкая технология Transrapid для высокоскоростных и среднескоростных поездов на магнитной подвеске активно внедряется в Китае. Поезда, усовершенствованные благодаря этой технологии, смогут перевозить грузы и пассажиров со скоростью 200-600 км/ч, сообщает notebookcheck.com.

Изначально маглев CRRC CF200 должен был развивать скорость до 300 км/ч. Однако теперь стоит цель достичь 200 км/ч. Поезда на магнитной подвеске CF200 по-прежнему будут быстрее, чем поезда на магнитной подвеске для общественного пользования, уже курсирующие в нескольких китайских городах. При скорости всего 200 км/ч поезд будет значительно медленнее, чем шанхайский маглев, соединяющий аэропорт Пудун с центром города и являющийся настоящим Transrapid, пишет СМИ. Но с более низкая скорость лучше подходит для пересеченной местности. В принципе, поезда на магнитной подушке хороши там, где есть подъемы и крутые повороты.

Другая разработка касается высокоскоростных магнитных поездов CRRC CF600. Планируется, что их корпусы будут сужены с 3,7 м до 2,9 м для того, чтобы сузить тоннели, что упростит их строительство. Целевая скорость для такого поезда составит 600 км/ч. Однако до сих пор КНР удалось создать новые поезда на маглеве только в низкоскоростном сегменте, кроме шанхайского.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае прошел испытания поезд системы Hyperloop. Тесты были успешными. Транспортное средство разогналось до 130 км/ч и преодолело путь в 2 км. Инженеры ставят перед собой цель разогнать поезд до невероятных 1000 км/ч.

Известно также и об испытаниях так называемого вакуумного поезда в Канаде. Это транспортное средство в будущем сможет разогнаться до 1200 км/ч.