Китай тестує потяги на магнітній підвісці на основі технології Transrapid

Поки що потяги досягають швидкості максимум 200 км/год, але китайські вчені ставлять планку 600 км/год.

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Німецька технологія Transrapid для високошвидкісних і середньошвидкісних потягів на магнітній підвісці активно впроваджується у Китаї. Потяги, вдосконалені завдяки цій технології, зможуть перевозити вантажі та пасажирів зі швидкістю 200-600 км/год, повідомляє notebookcheck.com.

Спочатку маглев CRRC CF200 мав розвивати швидкість до 300 км/год. Однак тепер має на меті досягти 200 км/год. Потяги на магнітній підвісці CF200, як і раніше, будуть швидшими, ніж потяги на магнітній підвісці для громадського користування, які вже курсують у кількох китайських містах. При швидкості всього 200 км/год потяг буде значно повільнішим, ніж шанхайський маглев, що з'єднує аеропорт Пудун із центром міста і є справжнім Transrapid, пише ЗМІ. Але нижча швидкість краще підходить для пересіченої місцевості. У принципі, потяги на магнітній подушці хороші там, де є підйоми та круті повороти.

Інша технологія стосується високошвидкісних магнітних потягів CRRC CF600. Планується, що їх корпуси будуть звужені з 3,7 м до 2,9 м для того, щоб звузити тунелі, що спростить їх будівництво. Цільова швидкість для такого потяга становитиме 600 км/год. Однак досі КНР вдалося створити нові потяги на маглеві лише в низькошвидкісному сегменті, крім шанхайського.

Раніше ми повідомляли, що в Китаї пройшов випробування потяг системи Hyperloop. Тести були успішними. Транспортний засіб розігнався до 130 км/год і подолав шлях 2 км. Інженери ставлять собі за мету розігнати потяг до неймовірних 1 000 км/год.

Відомо також і про випробування так званого вакуумного потяга в Канаді. Цей транспортний засіб у майбутньому зможе розігнатися до 1 200 км/год.