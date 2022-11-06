Длинные тексты и монетизация: Маск рассказал о новых возможностях Twitter

Пользователи соцсети смогут теперь купить возможность размещать длинные видео и аудиозаписи, а также за деньги сократить показываемую рекламу.

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Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск анонсировал новые возможности платформы. В основном все изменения будут связаны с платными услугами, такими как верификация аккаунтов и публикация длинных текстов. Как написал новый владелец соцсети у себя на странице это положит конец "абсурдной практике скриншотов из блокнота".

Прежде всего Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в сети микроблогов, которая будет корректироваться в зависимости от платежеспособности клиентов в разных странах. При этом миллиардер назвал прежнюю систему полной ерундой.

"Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть "голубая метка" или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за 8 долларов в месяц", — написал Маск.

Кроме того вскоре пользователи получат возможность прикреплять к своим публикациям длинные тексты, что радикально изменит суть платформы, которая изначально имела особенность размещения текстовых сообщений ограниченного объема.

Бизнесмен также хочет сделать доступной за деньги возможность размещать длинные видео и аудиозаписи. Пользователи смогут теперь купить и приоритет в отображении реплаев и сокращения показываемой рекламы. Это нововведение серьезно напугало рекламодателей, некоторые из которых приостановили расходы на рекламу.

Ранее стало известно, что компания General Mills, известная своими хлопьями Cheerios и Lucky Charms, уже приостановила свою рекламу в Twitter. Pfizer, Mondelez, General Motors и Volkswagen также временно приостановили свои расходы.

Коалиция "Stop Toxic Twitter", в которую входит NAACP, призвала 20 крупнейших рекламодателей платформы сообщить Маску, что они приостановят рекламу, если он будет следовать планам по "подрыву стандартов сообщества социальной сети и модерации контента". В ответ Маск заявил, что группа неких "активистов" оказывает давление на рекламодателей.

"Крайне запутанная ситуация! Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке", — сказал Маск.

Напомним, новый владелец Twitter Илон Маск объяснил массовое увольнение сотрудников Twitter. По его словам, это была вынужденная мера, поскольку компания теряет более 4 миллионов долларов в день.

Известный писатель Стивен Кинг, у которого почти 7 млн подписчиков в Twitter возмутился нововведениями Маска и пригрозил покинуть платформу, если будет введена оплата за верификацию аккаунта. В ответ бизнесмен предложил Кингу вместо 20 восемь долларов в месяц за "синюю галочку".