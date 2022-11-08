Создан супергибкий дисплей с высоким разрешением: растягивается и сворачивается в трубочку

При деформации экрана изображение не искажается. Применить его можно в дизайне носимых устройств.

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Подразделение южнокорейской компании LG, занимающееся разработкой дисплеев, презентовало новинку — 12-дюймовый дисплей, которому можно буквально придать любую форму. Он скручивается, растягивается, сжимается, складывается и при этом изображение не деформируется, сообщает lgdisplay.com.

Основой устройству служит эластичный пленкоподобный материал, созданный из кремния. Такой же материал, кстати, используется при производстве контактных линз. За прочность и вывод изображения отвечает микросветодиодный источник света. По заявлению компании, благодаря инновационной технологии, Stretchable display способен выдерживать более 10 тыс. циклов сворачивания/разворачивания (или других способов деформации).

Диагональ устройства составляет 12 дюймов. Инженеры продемонстрировали возможности экрана и доказали, что по степени гибкости он не уступает резине. Если его растянуть, то можно увеличить в размерах до 14 дюймов. Гибкость материалов также дает возможность скручивать его в рулон, складывать на 4 части и даже скомкать.

Инженеры уверяют, что такой экран можно будет прикрепить к любой поверхности, даже если она неровная, имеет разного рода текстуру. Применение дисплея может найти в носимых гаджетах, игровых гарнитурах, смарт-одежде, девайсах для "умного" дома и пр.

Ранее мы сообщали о том, что удалось сделать экран, толщина которого составляет всего 1 мм. LED-экран позволит сделать гаджеты еще более тонкими, чем они есть сейчас.

Также информировали о том, что OLED-дисплей сконструировали методом 3D-печати и распыления активных слоев.