Створено супергнучкий дисплей з високою роздільною здатністю: розтягується і згортається в трубочку

Під час деформації екрана зображення не спотворюється. Застосувати його можна в дизайні пристроїв, що носяться.

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Підрозділ південнокорейської компанії LG, що займається розробкою дисплеїв, презентував новинку — 12-дюймовий дисплей, якому можна буквально надати будь-якої форми. Він скручується, розтягується, стискається, складається і при цьому зображення не деформується, повідомляє lgdisplay.com.

Основою пристрою служить еластичний плівкоподібний матеріал, створений із кремнію. Такий самий матеріал, до речі, використовується під час виробництва контактних лінз. За міцність та виведення зображення відповідає мікросвітлодіодне джерело світла. За заявою компанії, завдяки інноваційній технології Stretchable display здатний витримувати понад 10 тис. циклів згортання/розгортання (або інших способів деформації).

Діагональ пристрою складає 12 дюймів. Інженери продемонстрували можливості екрану та довели, що за ступенем гнучкості він не програє гумі. Якщо його розтягнути, можна збільшити в розмірах до 14 дюймів. Гнучкість матеріалів також дає можливість скручувати його в рулон, складати на 4 частини й навіть зім'яти.

Інженери запевняють, що такий екран можна буде прикріпити до будь-якої поверхні, навіть якщо вона нерівна, має текстуру різного роду. Застосування дисплея може знайти в гаджетах, ігрових гарнітурах, смартодязі, девайсах для "розумного" будинку й ін.

Раніше ми повідомляли про те, що вдалося зробити екран, товщина якого складає всього 1 мм. LED-екран дозволить зробити гаджети ще тоншими, ніж вони є зараз.

Також інформували про те, що OLED-дисплей сконструювали методом 3D-друку та розпилення активних шарів.