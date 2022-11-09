Появилась новая зарядная станция NiKOTA: раздает Интернет, питает 12 гаджетов (видео)

Мощности NiKOTA META-2000 хватит для питания микроволновки в случае отключения света.

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Стартап NiKOTA разработал портативную станцию META-2000, способную как заряжать гаджеты, так и раздавать Интернет. Детали проекта обнародовал портал Notebook Check.

Электростанция мощностью 2016 Втч полностью заряжается за 1,5 ч и может питать до 13-ти устройств одновременно с максимальной выходной мощностью 2300 Вт. Возможностей NiKOTA META-2000 с полным зарядом хватит, чтобы 25 ч поддерживать работу проектора, 1,5 ч — микроволновку или 1 ч — полноценную электрическую духовку. Прибор оснащен разъемами USB-A, USB-C и портом для питания от сети переменного тока.

Уникальной особенностью станции является поддержка мобильных сетей 4G/5G. Пользователь может подключить к ней кабель или воткнуть SIM-карту, чтобы наладить беспроводную Интернет-сеть с радиусом действия 50 м со скоростью передачи данных до 1200 Мбит/с.

Как утверждают разработчики на своем сайте, при весе в 16 кг их станция примерно на 27% легче конкурентов с похожими техническими характеристиками. На случай чрезвычайной ситуации электростанция имеет встроенный фонарь, который может работать до 20 ч.

В начале 2022 года META-2000 представили на платформе Indiegogo, где начали сбор средств — там устройство оценили в $1999. 15 ноября проект разместят на Kickstarter, и первые подписчики получат в день старта продаж скидку в размере 47%.

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